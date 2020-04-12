Daha önce de birçok modifiyesini gördüğümüz Arctic Trucks, bu kez karşımıza Ford’un efsane F-150 serisi modifiyesiyle çıktı. Şirket tasarladığı Ford F-150, İzlanda’nın en sert koşullarında bile yoluna devam edebiliyor.

Otomobil sektörünün en baba ve en sert görünüşlü ürünlerinin çıktığı pickup sektöründe bugüne kadar görünüş açısından birçok iyi model gördük. Fakat bu konuda en ön plana çıkan otomobil üreticilerinden birisi Ford’du. Şirket, dev ve agresif yapılı pickup’larıyla bu tarz araçları sevenlerin beğenisini toplamayı başarmıştı.

Ford, pickup’larıyla beğeni toplamayı başarmış olmasına rağmen özellikle son modeli haricinde F-150 serisinde bir şeyleri eksik yapıyordu. Araç, dev olmasına rağmen bir şekilde o agresif görünümü yaratamıyordu. Tabii 2020 model F-150 bunu çok iyi bir şekilde değiştirmiş olsa da, eski modellerde bu sıkıntı mevcuttu. İşte ünlü bir şirket tarafından yapılan bir modifiye, eski model F-150’ye yeni bir boyut kazandırdı.

Modifiyeyle canavara dönüşen Ford F-150:

Daha önce Toyota Hilux, Volkswagen Amarok ve Land Cruiser ile ismini duyuran İzlanda merkezli Arctic Trucks, bu kez Ford’un F-150’sine el attı. Şirketin modifiye ettiği Ford F-150, İzlanda’nın en sert koşullarında bile hiçbir zorluk yaşamadan yoluna devam etmesini sağlamak üzere tasarlandı.

Bugüne kadar ilk kez bir Ford F-150 pickup’ını elden geçirmiş olan Arctic Trucks, bunu olabilecek en iyi şekilde yapmış diyebiliriz. Resmi Facebook sayfaları üzerinden paylaşım yapan şirket, Ford F-150’nin tekerlerini 44 inçlik dev tekerlere dönüştürdü.

Arctic Trucks tarafından hazırlanan canavar, Nokian Polar Expedition lastik sırtının bulunduğu 44 inçlik Nokian lastikler üzerine oturtuldu. Araç hakkında detaylı bilgiler paylaşılmamış olsa da tahminlere göre bu canavar, Ford’un 3,5 litrelik çift turbo EcoBoost V6 motorunu kullanıyor.

Peki ünlü şirketin modifiye ettiği Ford F-150, ne tür zorluklarla başa çıkabiliyor? Arctic Trucks CEO’su Emil Grimsson, bu araçla İzlanda’da 2 hafta geçirdiği söyleyerek aşağıdaki videoyu paylaştı. Videoda da görülebildiği üzere bu canavar, önüne çıkan her engele rağmen yoluna devam ediyor.