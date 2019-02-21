Mark Zuckerberg, son aylarda yaptığı ilginç açıklamalara bir yenisini ekleyerek, yine kendiyle çelişti.

Mark Zuckerberg, Harvard Hukuk profesörü Jonathan Zittrain ile yaptığı röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Zittrain'e, "Herkesin oturma odasına bir kamera olan bir sosyal düzen istemediğimizi belirtebilirim." şeklinde konuşan Zuckerberg belli ki kendi ürettikleri bir ürünü unutmuştu: Facebook Portal.

Facebook'un yapay zekaya ve akıllı kameraya sahip Portal cihazı an itibarı ile birçok ülkede satışa çıkarıldı ve 200 dolarlık bir fiyatı bulunuyor. Üstelik bu cihazda yer alan bir de akıllı kamera mevcut. Öyle ki yaptığınız görüşmelerde ve video kayıtlarında hareketlerinizi ve görsel bütün nesneleri tek tek analiz ederek hafızasında tutan bir kameradan söz ediyoruz.

Oldukça Zeki bir adam olan Jonathan Zittrain, bu çelişkiyi hemen yakaladı ve Zuckerberg'in üstüne gitti. "Madem öyle düşünüyorsunuz, neden Facebook Portal'ı üretip satıyorsunuz?" şeklindeki soruda önce gülümseyen Mark, daha sonra ise "Evet... Sanırım... Öyle. Ama bizim verilerimiz şifrelenmiştir." diyerek geçiştirmeye çalıştı.