2 Temmuz’da detayları belli olan yeni sosyal medya düzenlemesine göre yasada bazı değişiklikler yapılması parlamentoda tartışılacak. YouTube, Netflix ve Telegram gibi sosyal medya platformlarının Türkiye’deki faaliyetleri üzerinde denetim ve BTK’ya tanınması planlanan geniş yetkileri içeren düzenleme hakkında vatandaşlar görüşlerini bildirdi.

Resmi Telegram kanalımız aracılığıyla gündemdeki en sıcak gelişmeleri paylaşmaya ve yine gündeme ilişkin vatandaş görüşünü almaya devam ediyoruz. Bu haftanın en önemli başlıklarından birisi ise sosyal medya. Gerek TikTok’un veri ihlali üzerine başlatılan soruşturma gerek uzun süredir tartışılan sosyal medya düzenlemesiyle yoğun bir haftayı geride bırakmış olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Temmuz 2020’de yaptığı açıklamalar, ülkemizde faaliyet gösteren sosyal medya platformlarının bazılarının kapatılması ihtimalini gündeme getirdi. Ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kapatılmanın söz konusu olmadığını ve sadece ciddi ölçüde denetim getirileceğinin sinyallerini verdi. 2 Temmuz’da ise sosyal medya düzenlemesinin ilk detayları belli oldu.

Sosyal medya düzenlemesinde neler var?

Sosyal medya denetimini artırmak için 5651 ve 5809 sayılı kanunlarda değişikliğe gidilecek, BTK'ya geniş yetkiler tanınacak. BTK, kamu yararını gerekçe göstererek Netflix, WhatsApp, Telegram gibi uygulamaları "şebekeler üstü hizmet" uygulamalarını engelleyebilecek. BTK, isterse jandarma eşliğinde sosyal medya sitelerinin Türkiye ofislerinde denetim yapabilecek.

Tüm sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilecek. 30 gün içinde temsilcilik açmayan sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de bant genişliği %50 daraltılacak. Eğer yine temsilcilik açılmaz ise ilgili site Türkiye'de tamamen kapatılacak.

Kullanıcı bilgilerinin Türkiye'de tutulması zorunlu olacak.

Uyarılan içerikler silinmezse sosyal medya şirketlerine ceza verilecek, içeriğe erişim engellenecek.

Sosyal medya kullanıcıları da içerik kaldırma talebinde bulunabilecek. Kullanıcı talebini reddeden platformlara para cezası uygulanacak.



Sosyal medya düzenlemesi hakkında 10 bin vatandaş görüş bildirdi:

Resmi Telegram kanalımız üzerinden düzenlediğimiz ankete 10 bin 400 kişi katılım sağladı. Katılımcıların %20’si sosyal medya düzenlemesinin tamamını desteklerken; %25’i, düzenlemedeki bazı maddeleri desteklediğini belirtti. Katılımcıların %4’ü ise düzenleme hakkında kararsız olduğunu bildirdi.

Sosyal medya düzenlemesini tamamen desteklemediğini belirtenlerin oranı ise %50 olarak karşımıza çıktı. Bir başka deyişle ankete katılanların büyük çoğunluğu detayları netleşen sosyal medya düzenlemesini desteklemiyor. Elbette bu anketin örneklemi Türkiye genelini temsil etmeyebilir, ancak anketin düzenleme maddeleri netleştikten ve yine Telegram kanalımızda detaylarıyla paylaşıldıktan sonra düzenlendiğini belirtmemiz gerekiyor.

Sosyal medya düzenlemesinin yakın zamanda parlamentoda görüşülmesi bekleniyor. Gelişmelerin anbean takipçisi olup sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gündem hakkında bilgi almaktan öteye geçip fikir de belirtmek isterseniz, sizleri Telegram kanalımıza bekliyoruz. Görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.