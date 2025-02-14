Sharkmob, 2023'ün sonunda duyurduğu yeni oyunu Exoborne için Steam testlerine başladı. Dileyen oyuncular, 17 Şubat'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak test edebilecekler.

2022 yılında yayımladıkları oynaması ücretsiz hayatta kalma oyunu Bloodhunt ile oyuncuların beğenisini kazanan Sharkmob, bir süredir "Exoborne" olarak isimlendirilen yeni oyunu üzerinde çalışıyor. Kıyamet sonrası bir dönemi konu alan oyun, henüz çıkış tarihi bile olmamasına rağmen oyuncuların bekledikleri yapımlar arasına girmeyi başardı.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sharkmob, Exoborne için geniş kapsamlı bir test süreci başlattı. Steam üzerinden dileyen herkesin başvuru yapabildiği bu test süreci kapsamında Exoborne, 17 Şubat'a kadar ücretsiz olarak deneyimlenebilecek.

Exoborne için yayımlanan fragman:

Üçüncü şahıs nişancı türündeki oyunun dikkat çeken yanlarından bir tanesi, dinamik hava koşullarına uyum sağlamak gerekecek olması. Oyuncuların, bundan kaynaklı olarak kendi karakterlerini dikkatle oluşturmaları gerekecek. Tabii işin bir de hayatta kalma tarafı var. Oyunda sadece nişancılık becerileriniz değil, hayatta kalma becerileriniz de büyük önem arz edecek.

2023'ün sonunda duyurulan Exoborne'un fiyatı ve sistem gereksinimleri şimdilik açıklanmadı. Ancak geliştirici ekip, Exoborne'u oyuncularla buluşturmak için çok istekli. Hâl böyle olunca yakın bir gelecekte yepyeni gelişmeler yaşanabilir.

Eğer siz de Exoborne'un 17 Şubat'a kadar devam edecek test sürecine dahil olmak isterseniz buradaki sayfa üzerinden oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.