Fransa denince insanların aklına ilk gelen semboller arasında yer alan Eyfel Kulesi, 2024 yılında ülkede yapılacak olan olimpiyat oyunları öncesinde boyanacak. Boyanmanın maliyeti ise epey fazla olacak gibi.

1889 yılında Gustave Eiffel, Fransız İhtilali'nin 100. yılı için Eyfel Kulesi'ni inşa ettiğinde bu dev yapının sadece 20 yıllık bir ömrü olacağı söylenmişti. Zamanla hem kulenin gördüğü ilgi, hem de radyo sinyalleri ile yayınlar gibi teknolojilere hizmet edebilmesi Eyfel'i günümüze kadar getirdi.

Bu kadar ikonik bir yapı söz konusu olunca bakımı da çok ciddi maliyetler ortaya çıkarıyor. Fransız Hükümeti, 2024 yılında düzenlenecek olan olimpiyat oyunları öncesinde kulenin boyasını yenilemeye karar verdi. Bu iş için ise 60 milyon euro gibi ciddi bir bütçe ayrıldığı belirtiliyor.

Eyfel Kulesi'ne Makyaj Boyası

Fransa'nın en çok turist çeken yerlerinden olan Eyfel Kulesi, 324 metrelik yüksekliği ile şehirde azametle yükselse de kulede çalışanlar yeni yapılacak boyanın olimpiyatlar için bir makyaj olduğunu ve kulenin sağlam bir bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Gustave Eiffel kuleyi ilk inşa ettiğinde bu yapının her 7 yılda bir yeniden boyanması gerektiğini ifade etmişti.

Olimpiyatlar için yeniden boyanacak olan kule, böylece inşa edildiği tarihten bu yana 20. defa boyanmış olacak. Her ne kadar nicelik açısından Eiffel'in belirlediği ortalama tutturulmuş olsa da, kulenin bakımından sorumlu olan Sete firmasına göre kulenin metal yorgunluğu oldukça artmış durumda. Bir başka boya firması ise yapılan boya işlemlerinin yetersiz olduğunu, eski boya sökülmeden yapılan boyanın ise paslanmayı arttıracağını belirtti.

Kulenin kendi internet sayfasında ise mimar, mühendis ve tarihçi olan Bertrand Lemoine, düzenli olarak yapılan boya işlemi sayesinde kulenin sonsuza kadar ayakta kalabileceğini ifade ediyor. Eyfel kulesine yapılacak olan 60 milyon euroluk boyama işlemi de kulenin tamamını kapsamayacak, en kötü durumdaki noktalara uygulanacak. Kule en son Karabük'te üretilen boyalar ile boyanmıştı.