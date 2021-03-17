Rus YouTuber, Valheim'da 400 Metrelik Eyfel Kulesi İnşa Etti

Bir YouTuber, fazlaca boş vakti olduğunu düşünmüş olacak ki dünyanın en ünlü yapılarından Eyfel Kulesi'ni, Valheim'da yeniden inşa etti. Yapıda öylesine çok parça bulunuyor ki yükseldikçe oyun içi FPS 0'a yaklaşıyor.

İsveçli oyun stüdyosu Iron Gate Studio tarafından geliştirilen ve Coffee Stain Studios tarafından piyasaya sürülen battle royale ile RPG türünü birleştiren Valheim, son dönemlerin en popüler oyunları arasında yer alıyor. Çoğu kişi, bu açık dünya yapımında oyunun yönlendirdiği şekilde bir deneyimin peşinden koşsa da bazı oyuncular sınırları zorlamayı tercih ediyor.

Vot Te Game adlı bir Rus YouTuber; ahşaptan ya da taştan konaklar, evler ve türlü yapılar inşa edebileceğimiz Valheim’da yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak Eyfel Kulesi'ni oyunun içinde sıfırdan inşa etti. Söz konusu yapı için oyunun oluşturucu modunda inşaat hilesinden yardım alan YouTuber, yalnızca oyunun değil, oyun motorunun da sınırlarını test etmiş oldu.

Kule için düz bir temel oluşturduktan sonra her bir direği ahşap malzemeler kullanarak tek tek inşa eden YouTuber, gerçekten de hem izlemesi keyifli bir video, hem de hayranlık uyandıran bir yapı inşa etmiş oldu. Ancak söz konusu yapı, oyunu gerçek anlamda oynanmaz hale getirmiş durumda.

400 metre yüksekliğe, 124 metre genişliğe sahip olan ahşaptan Eyfel Kulesi’nin en alt kademesinde 100+ FPS alabiliyorken ortalarına geldiğimizde oyun içi FPS, 20’lere kadar düşüyor. Eyfel Kulesi’nin orta kısmından yukarı çıkmaya başladığımızda ise oyun motoru adeta işlevsiz kalıyor ve yaklaşık 0 FPS alıyorsunuz.