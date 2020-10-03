Eylül Ayında En Çok Zamlanan Ürünler Belli Oldu

Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte insanlar, hem evlere kapanması hem de daha güvenli görülmesi sebebiyle alışverişlerinde e-ticarete yöneldi. Peki, e-ticaret ürünlerindeki fiyat artışı temmuza göre eylül ayında nasıl değişti?

Türkiye gündeminde son günlerde insanların gündemini en çok meşgul eden şeylerden bir tanesi de zamlar oldu. Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte büyük bir artışın gözlemlendiği e-ticaret ürünlerinin fiyatlarında zamların miktarları çok daha net bir şekilde görülebiliyor.

BrandZone, gerçekleştirdiği bir araştırmada e-ticaret ürünlerinin temmuz ve eylül ayları arasındaki fiyatlarını karşılaştırdı. Bu iki ay arasındaki ortalama fiyatlara bakıldığında en çok dikkat çeken şey ise zamlar oldu.

Eylül ayı zamla geçti

Araştırma kapsamında en uygun fiyatlara sahip ürünlerin e-ticaret fiyatlarının ortalamaları alındı. Gerçekleştirilen çalışmada beyaz eşya ürünleri de yer aldı. Buna göre beyaz eşya kategorisinde en çok fiyat artışı %21'lik artış ile fırında gerçekleşti. Onu sırasıyla %18 ile elektrikli süpürge, %14 ile termosifon ve %13 ile davlumbaz takip etti.

Artan fiyatlardan küçük ev aletleri de payını aldı. Bu kategoride en yüksek artış %26 ile baskülde yaşandı. Temmuz ayında ortalama fiyatı 139 TL olan baskül, 176 TL'ye yükseldi. Onun hemen arkasından ise %24'lük artışla ekmek kızartma makinesi geldi. Bu kategorideki diğer ürünlerden bazıları olan mutfak robotu, kahve makinesi ve fritöz gibi ürünlere de sırasıyla %13, %11 ve %11'lik zam geldi.

Tabii böyle bir artıştan telefonların da nasibini almaması beklenemez. Temmuz ayında 6.234 TL ortalama satış fiyatına sahip olan cihazlar, %8'lik artışla eylül ayında 6.733 TL ortalama satış fiyatını gördü. Erkek elektronik kişisel bakım ürünleri de %14'lük bir artış yaşadı. BrandZone kurucu ortağı Cem Köz, araştırma sonuçlarını şöyle yorumladı:

"Koronavirüs salgını ile birlikte e-ticaretin öneminin arttığını gördük. Salgına karşı alınan tedbirlerin ardından tüketiciler, temassız ticaret olarak adlandırılan e-ticaret sitelerine yöneldi. Temmuz ve eylül aylarında gerçekleşen satışları incelediğimizde fiyatların temmuz ayına oranla zamlandığını, tatil sezonunun kapanması ve insanların daha çok evlerinde vakit geçirmesi sebebiyle ev alışverişinde ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz."