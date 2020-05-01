F1 2020'nin Zandvoort Pistini Tanıtan Oynanış Videosu

Formula 1'in resmi oyunlarını geliştiren Codemasters, F1 2020'nin oynanış videosunu yayınladı. Görüntülerde, yıllar sonra Formula 1'e geri dönen Hollanda'daki Zandvoort pisti tanıtılıyor.

F1 serisinin merakla beklenen yeni oyunundan ilk görüntüler geldi. Geliştirici Codemasters, F1 2020'nin oynanış videosuyla popüler yarış serisine ilk kez eklenecek olan Zandvoort pistine detaylı bir ilk bakış sunuyor.

Başlangıçta F1 takviminde bu hafta sonu için planlanan ancak daha sonra koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Hollanda Grand Prix'inin yapılacağı Zandvoort pisti, 1985'ten beri ilk kez F1'e geri dönecekti. Oynanış görüntüleri, Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen'in otomobilini içeriyor.

Formula dünyasına geri dönen Zandvoort pisti, F1 2020'ye de geliyor

Kuzey Hollanda eyaletinin kıyı bölgesinde yer alan Zandvoort, geleneksel tarzda bir yarış pisti. Pist, 2020'de Formula 1'e geri dönmeye hazırlanırken, F1 serisinin yeni oyununda da tüm detaylarıyla yerini alacak. F1 pistleri arasında benzersiz olan 18 derecelik eğimli virajı, sürücülerin rakiplerin arkasına sokularak sollama girişimlerine sahne olacak ve izleyenlerin adrenalinini yükseltecek.

Codemasters'ın F1 serisinin Oyun Yönetmeni Lee Mather, "Ekip, pisti her açıdan yeniden yaratmak için inanılmaz bir iş çıkardı. Uzun bir düzlüğe doğru ilerleyen eğimli son viraj, oyuncuların keyif alacağı bir şey olacak. Zandvoort, yükseklik değişimi, kör yokuşları ve zorlu fren noktalarıyla son derece teknik bir pist. Yoğun temposu, oyunculara dinlenmeleri için bir saniye bile vermiyor" şeklinde konuştu. F1 2020, 10 Temmuz'da PlayStation 4, Xbox One, Stadia ve PC için gelecek.

F1 2020 oynanış videosu: