F1 2020, Çıkış Tarihiyle Birlikte Resmen Duyuruldu (Video)

Motor sporları tutkunlarının gözdesi olan yarış oyunlarından F1 serisinin son versiyonu olan F1 2020, 10 Temmuz’da gelecek. Yeni oyunda My Team modu yer alacak, Kariyer modunda değişiklikler yapılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle motor sporları takvimi değişikliğe uğramış ve yarışlar ertelenmişti. Bu süreçte yarış tutkunları kendilerini avutmak için çok fazla alternatife sahip değildi. Profesyonel yarışçılar adeta YouTuber oldu ve evde F1 2019 oynarken yayın yapmaya başladı.

Yarışsızlıktan artık YouTube’daki oyuncak araba yarışlarına kadar her şeyi izleyen yarış tutkunlarını sevindiren haberse Codemasters’tan geldi. Firma, F1 2020’nin 10 Temmuz 2020'de satışa çıkacağını açıkladı. Oyun; Xbox One, PS4, ve PC platformlarına gelecek. F1 2020, ayrıca Google Stadia’daki ilk F1 oyunu olacak.

Kariyer modu değişiyor:

Oyunun Kariyer modu, F1 2020 ile geri dönüyor. Bu modda artık oyuncular sezonun uzunluğunu kendileri seçebilecek. İsteğe bağlı olarak 10, 16 ya da 22 yarışlık sezonlarda pistlerin kralı olmaya çalışabileceksiniz.

Ayrıca bu yıl Formula 2 de oyuna geri dönüyor. Çocukluğuna dönmek isteyenler için de ekranı ikiye bölerek birlikte oynama özelliği oyunda yer alacak bir başka mod olarak dikkat çekiyor. Hanoi Street Circuit ve Zandvoort Circuit gibi pistler de oyuna eklenmiş durumda.

Yeni mod: My Team

Oyunda ayrıca yeni bir mod da yer alacak. My Team adlı bu modda kendi kuracağınız takımın hem sahibi hem pilotu olabileceksiniz. Teknik olarak bu mod, takım sahibi olduğunuz bir çeşit menajerlik modu olacak. Artık Formula 1: Drive to Survive izledikten sonra kendinizi atacak bir yeriniz olacak.

Oyunun standart versiyonuna ek olarak bir de Deluxe Schumacher Edition satışa çıkacak. Bu modda efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher gibi isimler de yer alacak. Ayrıca Schumacher’in kullandığı dört farklı araç (Jordan 191, Benetton B194, Benetton B195 ve Ferrari F1-2000) oyunda yer alacak. Oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla detay açıklanacağı kesin. Oyunun tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

F1 2020 tanıtım fragmanı: