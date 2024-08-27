Meta CEO'su Zuckerberg, ABD hükümetinin pandemi sırasında içerik sansürü için baskı yaptığını ve bu baskılara karşı daha kararlı olacaklarını duyurdu.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, ABD hükümetinin pandemi sırasında Facebook ve diğer platformlarda Covid-19 ile ilgili içeriklerin sansürlenmesi için kendilerine baskı yaptığını açıkladı. Zuckerberg, bu baskılara boyun eğdikleri için pişman olduklarını, böyle bir durumun tekrar yaşanmaması için daha güçlü bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

Zuckerberg'in ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesine gönderdiği mektupta, Biden Yönetimi'nin 2021 yılında Meta'ya sık sık sansür uygulama baskısı yaptığı ifade ediliyor. Özellikle mizah ve hiciv içeriklerinin de sansürlenmesi istenmişti. Zuckerberg, hükümet baskısının yanlış olduğunu ve bu konuda daha fazla seslerini yükseltmedikleri için pişman olduklarını dile getirdi.

Meta'nın gelecekteki içerik denetleme kararları nasıl olacak?

Pandemi süresince Facebook, 20 milyondan fazla içeriği kaldırdı. Bu içerikler, yanlış bilgi içerdiği veya platform politikalarına aykırı olduğu gerekçesiyle silindi. Zuckerberg, gelecekte benzer bir baskı ile karşılaşmaları durumunda bu tür baskılara karşı daha kararlı bir tutum sergileyeceklerini açıkladı.

Zuckerberg, başkanlık seçimleri öncesinde tarafsız kalma amacını vurgulayarak, herhangi bir siyasi tarafın yararına çalışmayacaklarını belirtti. Bu açıklamalar sosyal medya şirketlerinin içerik denetleme politikalarıyla ilgili küresel tartışmaları daha da alevlendirdi.