Eğer Facebook hesabınıza sizin dışınızda birilerinin eriştiğine dair şüpheleriniz varsa, tedirgin olmanıza gerek yok çünkü birkaç basit adımla bu sorunu çözmek mümkün.

Facebook, Instagram ve Twitter gibi sıkça kullandığımız sosyal medya platformlarına dair yaşanan en büyük sorunların başında 'çalınan' hesaplar ya da farkında olmadan açık kalmasını istemeyeceğimiz cihazlarda hesaplarımızın açık kalması geliyor. Facebook ise bu sorunla karşılaşan kullanıcılarını mağdur etmemek için oldukça basit ve güvenilir bir sistem oluşturmuş durumda.

Eğer böyle bir şüpheniz şimdiye kadar olmadıysa bile, aşağıda anlatacağımız adımları takip ederek hesabınızı kontrol etmenizde fayda var zira daha önce hesabınıza giriş yapılan cihazlar listesi düşündüğünüzden kalabalık olabilir.

İlk olarak Facebook'ta sağ üst köşede yer alan menüden 'Ayarlar'a ulaşmanız gerek.

Ayarlar menüsünde ise sol tarafta yer alan 'Güvenlik ve Giriş' kısmına girmeniz gerek. Bu menüde biraz aşağı indiğinizde 'Giriş Yaptığın Yerler' sekmesini göreceksiniz. Hesabınıza erişimi olan tüm cihazlar ve konumları, bu kısımda görünecek. Konumların sağlarında bulunan simgeye tıklayarak güvenli olmadığını düşündüğünüz cihazlardan çıkış yapmanız mümkün.

Sonrasında ise atılacak en mantıklı adım şifrenizi değiştirmek. Yine aynı menüde biraz aşağıda bu seçeneği de bulabilirsiniz.

Şifrenizi de değiştirdikten sonra hesabınız artık güvende diyebiliriz. Ancak güvende tutmaya devam edebilmek için bazı önlemler almanız gerekecek. Bu noktada en mantıklı adım ise Facebook'un bizlere sunmuş olduğu 'Tanınmayan girişler hakkında uyarı al' ayarını aktif etmek.

Bu adımları izledikten sonra artık hesabınız tamamen güvende. Ancak siz yine de 'İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması' gibi alternatif yöntemleri de deneyerek bu güvenlik düzeyini artırmayı deneyebilirsiniz.