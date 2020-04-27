Dünyanın en fazla kullanılan sosyal paylaşım platformlarından bir tanesi olan Facebook, içerik üreticilerini ilgilendiren yeni bir açıklama yaptı. Facebook’un duyurusuna göre artık içerik sahipleri açtıkları canlı yayınları ücretli hale getirebilecek.

Koronavirüs salgını dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan insanlar sosyal medyayı çok fazla kullanmaya başladı. Çeşitli büyük şirketler de hem kullanıcılar hem de içerik üreticiler için yeni fikirler geliştirerek daha farklı bir deneyim yaratma açısından verimli bir döneme girdi. Bugün bu konuyla ilgili bir haber de sosyal medya devi Facebook’tan geldi. Yapılan duyuruda içerik üreticileri ve küçük işletmelerin yaptıkları canlı yayınları ücretli hale getirebileceği aktarıldı.

Facebook, paylaştığı açıklamada bu durumun çevrimiçi performanslar ya da profesyonel konferanslar sunmak için kullanılabileceğini söyledi. Ayrıca bu yeni özellik, tıpkı Airbnb’nin dünyanın dört bir yanından gelen insanların belli bir ücret karşılığında yemek pişirme ya da sanat derslerine katılmasını sağlamak gibi çeşitli etkinlikler düzenlemek için de kullanılabilecek.

Etkinlikler çevrimiçi olarak işaretlenebilecek

Sosyal medya devi tarafından aktarılan bir diğer şey de etkinliklerin yalnızca çevrimiçi olarak işaretlenebilecek olması. Bunun yanında istenilen kişilere yayın yapabilmek için Facebook Canlı özelliği de entegre edilebilecek. Kullanıcıların istediği yerde izleyebilmesi ya da dinleyebilmesi için canlı videolara erişim kolaylaştırılacak. Sınırlı bir internet bağlantısı olması durumunda sadece yayının sesini dinleme özelliği de serbest olacak.

Facebook Portal’a da yeni özellikler eklendi

Kullanıcıların beğenerek kullandığı bir diğer uygulama olan Portal için de bir dizi yenilik getirilmiş durumda. Yakında kullanıcılar Portal’dan Facebook sayfalarına ve gruplarına yayın yapabilecek. Portal’da yer alan Facebook Canlı uygulaması sayesinde zaten kendi profillerinde yayın yapma özelliğine sahip kullanıcılar bu ayın sonundan itibaren yayınları topluluklarla da paylaşabilecek. Uygulamanın işlevsel akıllı kamerası bu konuda oldukça yardımcı olacak. Facebook’un platforma ekleyeceği bu bir dizi özelliğin evde kalan kişiler için oldukça yararlı ve eğlenceli olması beklentiler arasında.