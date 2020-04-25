Facebook bilindiği üzere veri ihlalleri konusunda birçok soruşturma geçirdi. Ancak en son mahkeme tarafından onaylanan cezada rekor bir miktarda para cezasına çarptırıldı. 5 milyar dolarlık cezanın yanında başka hükümler de bulunuyor.

Facebook, sosyal ağ üzerindeki veri gizliliği anlaşmasının hükümlerini zaten uyguladığını söylediği için ABD düzenleyicileri tarafından 5 milyar dolarlık tarihi bir cezaya çarptırıldı. En popüler sosyal ağ uygulamalarından olan Facebook ile Federal Ticaret Komisyonu arasında yapılan anlaşma, salı günü federal bir hakimin onayı ile birlikte resmi hale geldi. Anlaşmada para cezasının yanı sıra başka hükümler de bulunuyor. Anlaşmanın gerekliliklerine göre, Facebook gizlilik önlemlerini arttıracak, anlaşmaya sağlanan uyumu göstermek için 3 aylık raporlar sunulacak ve bağımsız bir denetim kuruluna sahip olacak.

Bazı gizlilik aktivistleri, 2016 ABD seçimlerinden önce milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerinin kaçırılmasına izin veren Cambridge Analytica skandalından Facebook'un çok kolay kurtulduğunu düşündükleri anlaşmaya karşı çıktılar. Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Joe Simons, yaptığı bir açıklamada mahkemenin kararından memnun olduğunu ve tüketici koruma ajansının elde ettiği en büyük ceza miktarının bu olduğunu belirtti.

Facebook yetkilisi: Bu anlaşma rehber olarak kullanılmalı

Simons bununla birlikte Facebook'un bu kararla birlikte gizliliğe daha fazla önem vereceğini ve yöneticilerin gizlilik ile alakalı olan kararlarında daha şeffaf olacaklarını belirtti. Facebook'un gizlilik konusundaki yetkili ismi Michel Protti, anlaşmanın ABD yasalarının ilerisine geçtiğini ve bu anlaşmanın daha kapsamlı bir gizlilik düzenlemesi için bir rehber olarak kullanılması gerektiğini bir blog yazısında okuyucularına aktardı.

Ayrıca, bunun ABD ve başka yerlerde de uygun bir mevzuat geliştirmeye yardımcı olacağını umduklarını da ekledi ve şöyle dedi "Sonuçta amacımız insanların gizliliğini şereflendirmek ve onlar için doğru olanı yapmak." Protti'ye göre Facebook gizlilik için birçok ekip oluşturdu ve gizliliğe dayalı projeler üzerinde çalışan binlerce elemanı bulunuyor.