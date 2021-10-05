Dün akşam Facebook, Whatsapp, Instagram ve LinkedIn gibi Facebook'un sahibi olduğu tüm platformlarda bugüne kadarki en uzun süren kesintilerden biri yaşandı. İnsanların saatlerce Whatsapp'a bile giremeyişi herkesi 'çalışan tek platform' olan Twitter'a yöneltti ve onlarca büyük marka, yaşanan kesinti hakkında paylaşımlarda bulundu.

Bildiğiniz üzere dün akşam saatlerinde Facebook ve Facebok'a ait hizmetlerde çok uzun süren bir kesinti yaşadı. Bütün dünyayı etkisi altına alan bu kesinti ile ilgili Facebook tarafından üst üste açıklamalar geldi ve teknoloji devi, yaşanan sıkıntının arkasındaki nedeni kendi blog sitesinde paylaştı.

Facebook hizmetleri tamamen devre dışı kalınca dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sapasağlam ayakta duran Twitter'a yöneldi. Anlık çevrimiçi kullanıcı sayısı rekoru kıran Twitter'da dünyaca ünlü markalar kendilerini ön plana çıkarmak istedi ve yaşanan kesinti ile ilgili onlarca paylaşım yapıldı.

Twitter'da markaların Facebook kesintisi hakkında yaptığı paylaşımlar:

"Instagram ve Facebok çökünce."

"Web 3.0 çok iyi bir fikirmiş gibi geldi"

McDonald's: Sizin için ne yapabilirim?

"Twitter: Arkadaşlarım için 59,6 milyon adet nugget

McDonalds: Burada mı yoksa paket mi?"

"*mikrofonu açar* Herkese selam"

"Selam, herkes beni görebilliyor mu?"