Facebook, kripto para ürünü konusunda şimdiye kadar düşünülenden çok daha ciddi ve iddialı olabilir. Yeni ortaya çıkan haberler, firmanın kripto parayı sıradan bir ürün haline getirmeye hazırlandığını gösteriyor.

Wall Street Journal’in haberine göre Facebook, ödeme yöntemlerinde önemli bir değişiklik yapmak için finans devleriyle görüşmeler yapıyor. Şimdiye kadar yalnızca kripto paralar üzerine çalışma yaptığını bildiğimiz sosyal medya devinin farklı planları var.

Habere göre Facebook, onlarca finansal kuruluş ve online satıcı ile yeni kripto ürünü hakkında görüşmeler yapıyor. Ürünün kod adı ise “Project Libra”.

Buradaki temel fikir, kripto temelli bir ödeme sistemi kurmak ve bu sistemi bir sabit coine bağlamak (normal kripto paralardan farklı olarak geleneksel bir varlığa sabitlenmiş olacak, örneğin ABD doları gibi). Böylece Facebook kullanıcıları para alıp gönderebilecek.

Habere göre ise Facebook bu ağı genişletmeyi ve bu kripto paranın farklı platformlarda da geçerli olmasını sağlamayı amaçlıyor. Tıpkı başka sitelere Facebook ile giriş yapar gibi Facebook kullanarak üçüncü parti uygulamalardan alışveriş yapmayı sağlamayı amaçlayan bu sistem, 2.32 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip platform için büyük avantaj olarak görülüyor.

Facebook’un sisteminin bir avantajı, hesaplar arasında para transferinde yaşanan kesintileri ortadan kaldırması olacak. Sosyal medya devi şimdiden Visa ve Mastercard ile bu konuda görüşmelere başladı. Bu da biraz ilginç bir durum zira bu iki firma da kazançlarını para transferinde aldıkları paylardan sağlıyor.

Facebook ayrıca kripto ürününü reklam alımları için de kullanabilme ihtimaline sahip. Örneğin bir ürünü Facebook’ta reklam üzerinde görüp satın alan birisi ödemeyi bu para ile yaptığında, ürünü satan kişi Facebook kripto parasıyla daha çok reklam verebilecek.

Facebook’un kripto para kullanımını artırmak için kripto kullanıcısı üyelerini ödüllendirebileceği de söyleniyor. Bu kişilere reklam gördüklerinde ya da siteden alışveriş yaptıklarında kripto para verilmesi olası. Yani Facebook sık sık gündeme geldiği gibi ücretli olmak yerine kullanıcılarına para ödemeye başlayabilir.

Sosyal medya devine resmi olarak bu konuda bir soru sorulduğunda alınan cevap ise hep aynı: “Blok zincir teknolojisinin uygulanması konusunda yeni ve farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz.” Detayları gizlenen bu proje Facebook’un şimdiye kadarki en iddialı projelerinden biri olarak göze çarpıyor.