Facebook, Messenger uygulaması için çeşitli geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Sıradaki yenilik ise 'Watch Videos Together' isimli yeni bir özellik.

Facebook Messenger, her ne kadar çok yoğun kullanılan bir mesajlaşma uygulaması olmasa da şirket geliştirmelere ve yeniliklere devam ediyor. Kullanıcılara her zaman 'eğlenceli' bir alan yaratmayı deneyen Messenger, şimdi de tıpkı Facebook'a geçtiğimiz aylarda gelen 'Watch Party' özelliği gibi görünen 'Watch Videos Together' isimli bir özelliği test ediyor.

Mesaj gönderiminin iptal edilmesi ve giden mesajın geri alınması gibi, bir mesajlaşma uygulamasında mutlaka bulunması gereken özellikleri de bu sene içerisinde kullanıma sunan Facebook, Messenger'ın daha yoğun kullanılan bir platform olması için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor. Test edilen bu son özellikle birlikte ise kullanıcılar, arkadaşlarıyla bir sohbet penceresinde ortak video izleyebilecek.

Bu yeni özellikle, bir sohbet penceresine video atıldığında, dileyen kullanıcı pencere üzerinden videoyu istediği gibi kontrol edebilecek. Aynı zamanda ortak sohbet pencerelerinde böyle bir video izleme gerçekleştiğinde, konuşmadaki diğer kullanıcılara bu konuyla ilgili bildirm de gönderilecek. Tabii ki bu özelliğin '“birlikte izlemek için dokun'' gibi bir seçeneği de olacak ve kullanıcılar sohbette yer alan her videoyu arkadaşlarıyla izlemek durumunda kalmayacak.