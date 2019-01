Messenger'a bir türlü gelmek bilmeyen karanlık modu kendi imkanlarınızla nasıl açabileceğinize değiniyoruz.

Bildiğiniz gibi Facebook, uzunca süredir karanlık tema üzerinde çalışıyor. Hem telefonunun temasını, hem tarayıcılarını hem de ikonlarını 'siyah' kullanan biri için Facebook Messenger'ın bembeyaz görüntüsü gerçekten de rahatsız edici olabiliyor. Siz de karanlık temayı beklemekten sıkıldıysanız aşağıdaki adımları uygulayarak karanlığa bürünebilirsiniz.

Facebook Messenger'da Karanlık Mod Nasıl Açılır? (Root Gerekir)

1. Öncelikle buraya giderek Facebook Messenger'ın son sürümünü indirip kurun.

2. Bir adet terminal uygulamasına ihtiyacımız var. Termux'u indirip kuralım.

3. Termux'u açtıktan sonra 'su' yazıp enter'a basalım. Superuser izinleri istenecektir, izin verip devam edelim.

4. Şu an superuser olduk. Hemen aşağıdaki metni yazarak enter'a basalım:

"am start -n “com.facebook.orca/com.facebook.abtest.gkprefs.GkSettingsListActivity”

5. Search Gatekeepers kısmına tıklayarak 'dark' yazalım.

6. Çıkan ekranda 'NO' yazan her sekmeye tıklayarak 'YES' diyelim.

7. Uygulamayı kapatıp Facebook Messenger'ı açalım.

8. Profil resminize tıklayıp biraz aşağı indiğinizde 'karanlık mod' için bir opsiyonla karşılaşacaksınız. Seçeneği aktif ettikten sonra karanlık mod kullanıma hazır.