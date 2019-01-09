Pek çok Android akıllı telefonda olduğu gibi Samsung akıllı telefonlarda da Facebook mobil uygulaması ön yüklü olarak geliyor ve tamamen kaldırılamıyor. Samsung kullanıcıları, son günlerde bu duruma ciddi şekilde isyan etmeye başladılar.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, geçtiğimiz yıl yaşanan Cambridge Analytica skandalının ardından ciddi şekilde tartışılır olmuş ve milyonlarca aktif kullanıcısını kaybetmişti. Ancak sorun şu ki; Facebook kullanıcıları, uygulamayı aktif olarak kullanmayı bıraksalar da akıllı telefonlarından tamamen silemiyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy markalı bir akıllı telefonuna sahipseniz Facebook mobil uygulamasını asla tamamen silemiyorsunuz. İki şirket arasında yapılan anlaşma gereği Facebook mobil uygulaması cihazlarda önyüklü halde bulunuyor ve kullanıcılar uygulamayı sadece devre dışı bırakabiliyorlar.

Bu durum, yıllardır devam ediyor olsa da Facebook’un art arda kişisel veri gizliliği skandallarına karışıyor olması, daha fazla kullanıcının Facebook mobil uygulamasını silmek istemesine ve silemediğinde de Samsung’a öfke kusmasına neden oldu. Samsung telefon kullanıcıları, başta Twitter olmak üzere pek çevrimiçi mecrada şirkete şikayette bulunuyorlar.

Samsung akıllı telefon kullanıcılarının endişe duydukları konu, Facebook mobil uygulamasının kullanılmadığında, hatta devre dışı bırakıldığında dahi veri toplamaya devam edip etmediği. Kullanıcılar, yüzlerce dolar verip aldıkları akıllı telefonlarda hangi uygulamanın yer alıp almayacağına kendileri karar vermek istiyor.

Samsung, kaldırma seçeneği bulunmayan uygulamalar için devre dışı bırakma özelliğinin bulunduğunu ve devre dışı bırakılan uygulamaların çalışmayacağını söylerken; Bir Facebook sözcüsü de devre dışı bırakılan uygulamanın kaldırılmış gibi davrandığını, bu nedenle cihaz ya da kullanıcı hakkında veri toplamasının mümkün olmadığını dile getirdi.