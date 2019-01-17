Bugün yayınlanan bir blog gönderisinde Facebook'un Rusya'da faaliyet gösteren ve "koordine sahte davranış" gösteren 500'den fazla Facebook hesabını ve Instagram profilini sileceği açıklandı. Hesapların silinme nedeni olarak sahte kimlik beyanı gösteriliyor.

Silinecek hesapların çoğunun, Rus devlet bağlantılı haber kuruluşları tarafından oluşturulmuş sahte hesaplar olduğu belirtiliyor. 2013'ten bugüne faaliyet gösteren bu hesaplar, 2016'da ABD seçimlerini etkilemeye çalışan İnternet Araştırma Ajansı ile benzer yöntemler kullanmakla suçlanıyor.

Dijital Adli Araştırma Laboratuvarı (DFRLab) tarafından yapılan araştırmaya göre belirlenen hesapların Rus devletinin haber organizasyonu Rossiya Segodnya'nın bir kolu olan Sputnik ile bağlantısı bulunuyor. 2016 seçimlerinde gündeme gelen İnternet Araştırma Ajansı'nın ise Vladimir Putin ve yönetimiyle derin bağlantıları olmasına rağmen Rus devleti ile resmi olarak bağlantısı bulunmuyordu.

Facebook son dönemde siber casusluk konusunda faaliyet gösteren Facebook ve Instagram hesaplarını temizlemeye hız verdi. 2018'in Ekim ayında, ABD'de işletme kimliklerini olduğundan farklı gösteren 800 sayfayı platformdan kaldırmıştı.

Bugün yapılan temizleme işleminde ABD'dekine benzer şekilde, kendilerini spor ve hava durumu tahmini sayfası olarak gösteren sayfalar Facebook tarafından silindi. Sputnik ile bağlantısı tespit edilen sayfalarda NATO karşıtı duyarlılık, protesto hareketleri ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda paylaşımlarda bulunuluyordu.

DFRLab'ın araştırma sonuçlarına göre bu sayfaların asıl amacı, devletin haber organizayonu Rossiya Segodnya tarafından oluşturulmuş içeriklerin yayılmasını sağlamaktı.

Facebook'un yaptığı açıklamada "Bu hesaplar kendilerini Ukraynalı olarak gösteriyorlardı. Ukrayna'nın yerel haberlerini ve hava durum tahminlerini paylaşırken aynı zamanda protestolar, NATO ve okullardaki sağlık koşulları gibi çeşitli konularda da paylaşım yapıyorlardı." ifadeleri kullanıldı.

Kötüye kullanımla mücadeleye devam ettiklerini belirten Facebook, "Kötüye kullanımda ilerleme kaydediyoruz fakat platformu kötü amaçlar için kullanan kişiler finansal anlamda desteklendiklerinden dolayı, bu mücadele çok zor ilerliyor." açıklamasını yaptı. Şirketin, bu tarz istismarların önüne geçip geçemeyeceği hala oldukça şüpheli bir durum.