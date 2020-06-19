Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın George Floyd eylemlerinden sorumlu tuttuğu Antifa'ya karşı başlattığı kampanyanın Nazi sembollü reklamlarını kaldırdı. Facebook, reklamların organize nefrete karşı olan Facebook politikalarını ihlal ettiği için kaldırıldığını açıkladı.

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump’ın yayınlandığı andan itibaren tartışmalara neden olan Antifa karşıtı bir reklamını kaldırdı. Trump’ın başlattığı Antifa karşıtı imza kampanyasının bir ayağı olan reklamın kaldırılmasına, reklamda yer alan kırmızı ters üçgen neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan eylemler konusunda son günlerde Antifa isimli grubu suçlamaya başlamıştı. ABD Başkanı, son olarak Antifa’yı terör örgütü ilan etmek için bir imza kampanyasına başladı.

Trump ve ekibinin imza kampanyasının bir ayağı da Facebook’ta yürütülüyor. Facebook’da Trump’ın Antifa’yı hedef alan sözlerinin yanında bir de görsel bulunuyor. Sözler, Trump'ı tanıyan herhangi biri için fazla rahatsız edici olmasa da açıklamaların altında bulunan ters kırmızı üçgen, geniş bir kitle tarafından tepkiyle karşılandı.

Facebook'un kaldırdığı reklam

Reklamda görülen ters kırmızı üçgen, Nazilerin toplama kamplarında kullandığı bir semboldü. Naziler, ters kırmızı üçgeni, toplama kamplarında yer alan komünistleri ve yahudilere yardım edenleri işaretlemek için kullanıyorlardı. Trump’ın reklamındaki sembolle ilgili açıklama yapan Anti-Karalama Birliği (ADL), sembolün “Nazi rejimi tarafından toplama kamplarındaki siyasi mahkumları sınıflandırmak için kullandığı ile neredeyse aynı şekil olduğunu” söyledi.

Facebook, ABD Başkanı’nın Antifa karşıtı reklamını yayınlandıktan bir süre sonra kaldırdı. Reklamın kaldırılmasıyla ilgili açıklama yapan Facebook sözcüsü Andy Stone, “Bu yayınları ve reklamları örgütlü nefrete karşı politikamızı ihlal ettiği için kaldırdık. Politikamız, siyasi mahkumları kınayan veya tartışan bağlam olmadan tanımlamak için yasaklanmış bir nefret grubunun sembolünün kullanılmasını yasaklar” dedi. Facebook’tan daha sonra yapılan açıklamada “yasaklanan nefret grubunun” Naziler olduğu doğrulandı.

Nazilerin toplama kamplarında kullandığı semboller

Trump’ın Antifa karşıtı kampanyasını “Nazi” eleştirileriyle karşılaştığında, bu sembolün aslında Antifa üyeleri tarafından kullanıldığı iddia edildi. Ancak kampanyanın yönlendirdiği internet sitelerinde sembolü kullanan bir Antifa eylemcisine rastlanmadı.

Reklamlarda kullanılan ters kırmızı üçgen sembolüyle ilgili açıklama yapan Trump’ın kampanya iletişim direktörü Tim Murtaugh, sembolün Antifa tarafından kullanılan bir sembol olduğu konusundaki yaklaşımlarını tekrar etti. Murtaugh, sembolün ADL’nin nefret sembolleri veri tabanında olmadığını ifade etti.

Tim Murtaugh’ın açıklamalarının ardından bir açıklama daha yapan ADL, veritabanlarında ABD’de yaygın olarak kullanılan nefret sembollerinin olduğunu, Nazilere ait sembollerin veritabanında yer almadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın reklamlarının Facebook tarafından kaldırılması, Trump’la sosyal medya platformları arasında devam eden gerilimi artıracağa benziyor. Daha önce Twitter’la epey uğraşan Trump’ın Facebook’un adımından sonra ne yapacağı merak ediliyor.