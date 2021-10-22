Facebook'un Türkiye Temsilcisi TBMM'ye Çağırıldı: Büyük Çöküşte Neler Yaşandığı Sorulacak

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook'un Türkiye temsilcisini görüşmeye çağırdı. 4 Kasım'da gerçekleştirilecek toplantıya katılacak temsilci; Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çöktüğü gece neler yaşandığını anlatacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu, dikkat çeken bir gelişmeye imza attı. Komisyon, yeni yasama döneminin 4 Kasım'daki ikinci toplantısına Facebook'un Türkiye'deki temsilcisini de çağırdı. Bunun nedeni, ekim ayının başında yaşanan ve tarihe geçen büyük dijital çöküş.

Aslına bakacak olursak bu durum pek de şaşırtıcı değil. Zira hükümet, Facebook ile birlikte çöken WhatsApp ve Instagram'la ilgili açıklamalar yapmış, meselenin çok ciddi olduğunu belirtmişti.

Neler olduğunu anlatacak

facebook

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Özellikle o tarihte yaşanan WhatsApp, Instagram ve Facebook platformlarında ortaya çıkan bağlantı sorunları gerçekten bizim üzerinde durmamız gereken bir soruna işaret etti.” ifadelerini kullanmıştı. 

İşte Facebook'un Türkiye temsilcisinin meclise çağrılmasının nedeni de tam olarak bu. 4 Kasım'da gerçekleştirilecek toplantıya katılacak temsilci, o akşam neler olduğunu, Facebook'a ait tüm sistemlerin nasıl çökebildiğini komisyona anlatacak.

Facebook'un 4 Ekim gecesi yaşanan tarihi çöküşünde neler yaşandığını aşağıdaki haberlerimizden hatırlayabilirsiniz
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Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2021/teknoloji/facebook-temsilcisi-tbmmye-cagrildi-6721851/
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