Hacker grubu Anonymous, 6 saat süren Facebook kesintilerinin ardından Twitter'dan ufak bir açıklama paylaştı. Grup, henüz hiçbir şeyin tam olarak düzelmediğini belirtti.

Facebook, bugün tarihinin en büyük çöküşüne tanıklık etti. Facebook’un Instagram ve WhatsApp dâhil tüm hizmetleri, 6 saat boyunca erişilemez hâle geldi. 2 milyardan fazla kullanıcının kullandığı, anlık olarak yüz milyonlarca insanın faydalandığı hizmetlerin çökmesi, elbette tüm dünyada yankı buldu.

Tabii her olayda olduğu gibi Facebook’un çöküşüyle de ilgili ortalıkta farklı farklı iddialara dolaşmaya başladı. Ağ sorunları nedeniyle yaşandığı açıklanan erişim sorunu hakkında en olası açıklamalardan biriyse bu yazımızda aktardığımız açıklamaydı. Facebook, sorunu düzeltmiş ve kullanıcılarını yavaş yavaş kabul etmiş olsa da Anonymous’un yaptığı açıklama dikkat çekti.

Anonymous’un açıklaması: Henüz her şey düzelmedi

Hacker grubu Anonymous’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda Facebook’un Alan Adları Sistemi’nin (DNS) yeniden aktifleştirildiği belirtildi. Fakat bununla birlikte Facebook hizmetlerine erişim sağlanmış olsa da Anonymous, bunun henüz her şeyin henüz tamamen düzeltildiği anlamına gelmediğini söyledi.

Anonymous’un henüz her şeyin düzeltildiği anlamına gelmediğini söylemesinin tam olarak neye işaret ettiği bilinmiyor. Fakat Facebook’un kısa sürede toparlanamayacağı, halihazırda Cloudflare Başkan Yardımcısı tarafından da söylenmişti. Dane Knecht, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Facebook’un ağlarının yeniden aktifleştirilmesiyle uzun süreli bir dengesizlik beklediğini açıklamıştı. Bunun nedeniniyse böylesine büyük bir sistemi yeniden başlatmanın zor olduğu şeklinde vermişti.

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