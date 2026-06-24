WhatsApp'ın durum güncellemelerine tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi diğer kullanıcılardan "bahsetme" özelliği geliyor.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için düzenli olarak yeni özellikleri test ediyordu. Platformun son zamanlarda gelen yenilikler ile iyice bir sosyal medya uygulamasına dönüştüğünü görmüştük. Yeni ortaya çıkan özellik de işte tam olarak öyle bir işleve sahip.

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WABetaInfo’nun uygulamanın Android sürümünün son betasında fark etttiği yeni özellik, WhatsApp’ın hikâye benzeri özelliği durumlarına eklenecek. Yakında durum güncellemelerinde “mention”, yani diğer kullanıcılardan bahsetme özelliği de göreceğiz.

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Diğer kullanıcılardan durumlarınızda bahsedebileceksiniz

Yukarıdaki ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere WhatsApp Durum Güncellemelerine “Bahsetme” özelliği eklenecek. Tıpkı Instagram hikâyesinde olduğu gibi WhatsApp durumunuzda bir kullanıcıyı metin yoluyla etiketlemeniz mümkün olacak. Aynı zamanda gruplardan da bahsedebileceksiniz.

Bir gruptan veya kişiden bahsettiğinizde o kişi veya grup onlardan bahsettiğinizi söyleyen bir bildirim alacak. Sizin durum güncellemenizi görüntüleyebilecekler ve isterlerse bahsettiğiniz durumu kendileri de paylaşabilecek. Yani tıpkı bir sosyal medya platformundaki bahsetme özelliği gibi.

Durum güncellemelerine gelecek yeni özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını bilmiyoruz.