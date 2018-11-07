Mark Zuckerberg, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki politikacıların sorularını yanıtlamak için başka bir isteği daha geri çevirdi.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 31 Ekim’de Kanada’daki politikacılar tarafından oluşturulan bir komiteye kanıt sunmak için davet edildi. Aslında bu komite uluslararası işbirliğinin de bir göstergesiydi çünkü Avustralya, Arjantin ve İrlanda milletvekilleri tarafından da desteklendi ve bu ülkeler 170 milyon Facebook kullanıcısını temsil eden bir “uluslararası büyük komite” oluşturdu.

Ülkenin Dijital, Kültür, Medya ve Spor seçim komitesi başkanlığı görevinde bulunan İngiltere Milletvekili Damian Collins'e göre Zuckerberg, söz konusu daveti 2 Kasım'da reddetti. Collins bugün yaptığı açıklamada kendisinin ve Kanadalı meslektaşlarının bu red kararı için son derece üzgün olduğunu ifade etti. Daha önceki açıklamalarında ise Collins, Zuckerberg'in Facebook'u Demokratik süreçteki yanlış kullanımlara karşı yeniden düzenleme konusunda çok fazla çaba sarf ettiğini söylemişti. Fakat Zuckerberg'in bu davetleri reddetmesi, Collins ve meslektaşlarını bu konu hakkında şüpheye düşürüyor.

Zuckerberg, Birleşik Krallık'ta kanıt sunmak için bundan önceki iki talebi de reddetmişti ve şimdiye dek sadece ABD Kongresi, ABD Senatosu ve Avrupa Parlamentosu ile görüştü. Facebook'tan yapılan açıklamada ise Zuckerberg’in her ülkenin milletvekilleriyle konuşacak vakti olmaması nedeniyle konuşmayı reddettiği ifadeleri kullanıldı.

Collins ve meslektaşları ise ısrarını sürdürerek bir davet mektubu daha gönderdi. Söz konusu mektupta ise ''Facebook kullanıcılarına karşı sorumluluğunuzu üstlenmeniz ve seçilmiş temsilcilerle şahsen görüşmeniz için sizi bir kez daha çağırıyoruz'' ifadeleri yer aldı. Şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili başı bir hayli dertte olan Zuckerberg, bakalım bu davete nasıl bir yanıt verecek.