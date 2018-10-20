Facebook sitesindeki sahte haberlerin önüne geçmeye başladı.

Facebook, geçtiğimiz günlerde sahte haberlerle ilgili çalışmalar yürüteceğini söylemişti ve verdikleri sözü tutuyorlar gibi görünüyor. İki sene önce sahte haberlerle ilgilenecekleri hakkında bir söz vermişti ve durumla ilgili daha ciddi davranacaklarını bildirmişti.

Facebook The Hunt for False News (Sahte Haber Avı) adı altında bir proje başlattı. Projenin amacı sosyal medyayı çalkalayan sahte haberlerin önüne geçmekti.

Bu, firmanın yanlış bilgilendirmeler yapanların ve yanlış fikirleri aşılayanların önüne geçmek için başlattığı bir durum. Örneğin “NASA 60 gün yatakta kalmanız için size 100.000 dolar teklif ediyor” gibi bir haber olduğunda Facebook bu haberle ilgili harekete geçiyor. Facebook’un üçüncü parti kontrolörleri haber kaynağını kontrol ediyorlar ve durumu bildiriyorlar. Ancak süreç şu anda fazla hızlı işliyor gibi durmuyor çünkü haber yayından kaldırılmadan önce sosyal medyayı fazlasıyla sallamıştı.

Facebook’un ürün sorumlusu Antonia Woodford “Sahte haberleri tespit etmek ve onları engellemek konusunda daha da gelişiyoruz. Bu yaz Facebook üzerinden paylaşılan yanlış haberlerin çoğunun önüne geçmiş olsak da hala önüne geçmemiz gereken birçok haber bulunuyor” açıklamasında bulundu.

Olayın bütününe baktığımızda Woodford Facebook’un sahte haberlerin önüne geçme konusunda gün geçtikçe daha iyiye geçtiğini söylüyor. Ancak gelişim olsa da uzmanlar Facebook’un yeterli sayıda kontrolöre sahip olmadığını belirtiyor. Bu eksikliğin de NASA örneğinde olduğu gibi gecikmelere sebep olabileceğini söylüyorlar. Yani haber kaldırıldığında çoktan binlerce insan tarafından okunmuş olabilir.

Facebook böyle durumlarda ise kullanıcılarına bir bildirim yollayarak önceden okudukları haberin gerçek olmadığını ve yayından kaldırıldığını belirtiyor.

Facebook geliştirmelerine başlamış olsa bile tam olarak işleyen bir sistem olması için daha fazla yolu varmış gibi görünüyor.