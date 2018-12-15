Facebook'un Vizyoner ve Araştırmacı Ekibi Dağılıyor

Facebook'un gelecek planları için ciddi deneyler gerçekleştiren ve yeniliğe bile farklı bir bakış açısı getiren çalışma grubu, artık çalışmalarına kendi laboratuvarlarında devam edemeyecek. Fikirlerin gerçek dünyaya uygulanmasının zorluğu nedeniyle, departman farklı bölümlere ayrılacak.

Facebook'un yenilikler ve ileri teknoloji alanında gelişmeler yapması ümidiyle kurduğu, "Building 8" adı verilen departmanı kapatılıyor. ABD Eski Savunma Bakanlığı direktörü Regina Dugan tarafından yönetilen bu departman, aslında tanım olarak bile ilginç bir felsefe ile görev hayatına başlamıştı: " Yeniliğe bile, yenilikçi çözümler."

Departmanın kurulması ve diiğer bölümlerden farklılaşmasının temelinde aslında, küçük ekiplerin büyük fikirler üzerine çok daha yoğun ve etkin çalışabilecek olmaları inancıydı. Aynı zamanda bu tarz projelerin, bu yaklaşım ile çok daha kısa zamanda çözüme ulaştırılması hedefleniyordu. Facebook'un donanım alanında detaylı araştırmalar yapması için de, bu departmandan beklentileri büyüktü. Güncel durumda aktif olarak kullanılan video arama özelliği de, Building 8'in çalışmalarıyla hayata geçen bir proje olarak kullanılıyor.

Projeleri arasında oldukça futuristik yaklaşımları bulunduran direktörlerinin ayrılması ile birlikte, grup da farklı departmanlara ve projelere dağıtılmaya başlandı. Artık bu vizyoner grubun deneyleri kendi laboratuvarlarında yapılmayacak olsa da, Facebook'un farklı Ar-Ge departmanları yeni çalışmalar ile birlikte deneylerine devam ediyor.