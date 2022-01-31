Facebook, 2015 yılında platforma eklediği, kullanıcıların videolu profil fotoğrafı koyabilmesi özelliğini tamamen kaldıracağını duyurdu. Aklınızdaki soruları duyar gibiyiz.

Facebook her ne kadar artık en popüler sosyal medya platformu olmasa da kendisinin de bünyesinde bulunduğu Meta şirketi, tüm büyük sosyal medyalara sahip. Tabii insanların birçoğu artık Facebook’a gelen yenilikleri merak etmiyor ancak kaldırılacak olan öyle bir özellik var ki görünce ‘Bu zaten neden vardı ki?’ dedirtiyor.

Bundan tam 7 yıl önce Facebook’a gelen ve sadece birkaç ay sosyal medya kullanıcılarının gündeminde kalmayı başarabilen profil videosu özelliği, Facebook’tan kaldırılıyor. Aslında zaten geçtiğimiz sene itibariyle yeni videolu profil fotoğrafı koyma özelliği kaldırılmıştı. Şimdi ise tamamen platformdan siliniyor.

Profil videosu özelliği 7 Şubat’ta kalkıyor

2015 yılında Facebook kullanıcılarının hayatına giren bu özellik, önümüzdeki Şubat ayında kaldırılıyor. 7 Şubat’a kadar profil videolarını değiştirmeyen kullanıcıların ise sadece o videonun ön izlemesini profil fotoğrafı olarak kullanabilecekler. Şirket tam olarak özelliğin kaldırılmasının arkasındaki sebebe dair bir açıklama yapmadı ancak biraz bariz: Kullanılmıyor ki.

Facebook, bu özelliği çok büyük umutlarla getirmişti zira Facebook kullanmayı eğlenceli hale getireceği düşünülüyordu ancak 7 yıl boyunca yüzüne bile bakan olmadı. Siz de bu özelliği ilk defa duyup ‘Bu zaten neden vardı ki?’ dediniz mi? Yoksa bu özelliği biliyordunuz ve kaldırılmasına üzüldünüz mü? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.