LG, FaceID'den Daha İyi Dediği 3B Ön Kamerasını Tanıtacak

LG’nin yeni 3 boyutlu ön kamerası, artırılmış gerçeklik, her ışıkta daha iyi özçekim gibi özelliklere sahip olacak.

Cep telefonu pazarında en kora kor mücadelelerin yaşandığı alanlardan biri de telefon kameraları. Telefonların kameraları hem nitelik hem nicelik açısından sürekli olarak gelişiyor.

LG’nin yeni amiral gemisi henüz tanıtılmadı ancak telefonun ön kamera teknolojisi hakkında açıklamalar geldi. Yeni G8 ThinQ telefonların ön kamerası, Infineon tarafından üretilen ‘Time of Flight’ adlı görüntü sensörüne sahip olacak. LG’nin iddiasına göre bu kamera yüz tanıma, artırılmış gerçeklik ve her ışıkta daha iyi özçekim gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca kamera, Apple’ın FaceID’si gibi muadillerine kıyasla daha az enerji tüketecek.

Apple’ın TrueDepth teknolojisi, Xbox 360 Kinect’lerdeki teknolojiye benzerlik gösteriyor. Cisimlerin yerini belirlemek için binlerce lazer nokta kullanıp noktaların sapmasını kullanan sistem, FaceID’nin de temelini oluşturuyor. LG ise yine Microsoft kökenli bir fikir üzerinden ilerleyerek, lazer noktaları yerine kızılötesi ışınlar kullanmaya karar verdi. Bu sayede daha az hesaplamayla ve daha az enerji harcayarak benzer sonuçlar almak mümkün.

Telefonda kullanılacak olan kamera çipi Infineon Real3’ü daha önce Lenovo’nun Project Tango Phab 2 Pro modelinde de görmüştük. Vivo Nex Dual Display Edition ve Honor View 20’de de aynı çip var.

LG ayrıca kullanıcıların ‘dokunmaya elveda’ diyeceklerini söyleyerek telefonun jest ve mimiklerle kullanılabileceğini de ima etti.

LG’nin tanıtım etkinlikleri, 24 Şubat’ta başlayacak olan Mobile World Congress’de gerçekleştirilecek.