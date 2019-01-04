FaceID'nin Nasıl Kırılacağını Anlatmaktan Vazgeçildi

ABD'de yaşayan bir güvenlik uzmanı, geçtiğimiz haftalarda duyurduğu FaceID'yi nasıl hacklediğini anlatacağı yayınını iptal etti.

Apple, veri gizliliği ve güvenlik konusunda kendine çok güvenen bir firma. Her yeni güvenlik uygulamasında kullanıcıları rahatlatmak isteyen şirket, FaceID'nin herhangi biri tarafından açılabilmesinin milyonda bire yakın ihtimal olduğunu defalarca dile getirmişti.

Buna karşın, bu tip kırılması 'imkansız' güvenlik önlemleri hackerlara çok daha ilgi çekici geliyor. New York'ta yaşayan siyah şapkalı bir siber güvenlik araştırmacısı, yapmayı planladığı biyometrik yüz tarayıcısı yayınını iptal etti. Yayının yapılmasını engelleyen işvereni, hacker'ın çalışmasını yanıltıcı bulduğu için konferansın gerçekleşmesine izin vermedi.

2017 yılında Apple tarafından tanıtıldığından beri bugüne dek hiçbir hacker başarılı bir FaceID çözümüyle gelemedi. Hacker'ın işvereni ile röportaj yapan Reuters, ismini açıklamayan işverenin çalışmayı yeterli bulmadığını söylediğini açıkladı. Bununla birlikte hacker, çalışmanın video konferans sonrası kolaylıkla kopyalanabileceğini ve bu yüzden iptal edilmiş olabileceğini açıkladı.