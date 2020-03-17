Fahrettin Altun Sokağa Çıkma Yasağı İddialarını Yalanladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun; OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Altun, Corona virüsüyle mücadelenin son derece şeffaf, kararlı ve akılcı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şimdiye kadar 7.505 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül Corona virüsüyle (COVID-19) ilgili tedbirler Türkiye'de de alınıyor. Sosyal medyada çıkan OHAL ve sokağa çıkma yasağı ilân edileceğine ilişkin iddialara Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz" dedi. AA muhabirine açıklama yapan Altun, Corona virüsüyle mücadelenin 'son derece şeffaf, kararlı ve akılcı bir şekilde' devam ettiğini belirtti.

OHAL ya da sokağa çıkma yasağı gündemde değil:

Bu süreçte her fikir, öneri ve şikâyetin en rasyonel şekilde değerlendirildiğini, dinamik ve çözüm odaklı yaklaşımların benimsendiğini vurgulayan Altun, "Devlet olarak virüsün ülkeye sirayetini asgari düzeyde tutmak için gece gündüz çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

Altun, vatandaşların mücadelenin her safhasında gösterdiği hassasiyetin kendilerini cesaretlendirdiğini ifade ederek virüsle mücadelenin azami hassasiyet gösterilmesi gereken bir başka boyutunun da iletişim olduğuna dikkati çekti. İletişim araçlarının böylesine etkin kullanıldığı bir dönemde oluşturulan dezenformasyonun önüne geçilmesinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Altun, "Corona virüsü konusunun ülkemizin gündeminde üst sıralara çıktığı ilk günden bu yana özellikle kısıtlayıcı bazı tedbirlerin alınacağı söylentilerinin gerek sosyal gerekse konvansiyonel medyada kasıtlı olarak ön planda tutulmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Altun, özellikle OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemde olmadığının altını çizerek "Bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemiş hiçbir habere, bilgiye, duyuma ya da söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz" dedi.

Altun, Türkiye'nin bu süreci de devlet millet dayanışmasıyla atlatacağına dair inançlarının tam olduğunu ifade etti.