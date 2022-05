Fall Guys, 21 Haziran’dan İtibaren Ücretsiz Oluyor!

Pandeminin en çok oynanan oyunlarından biri olan Fall Guys, 21 Haziran 2022 tarihinden itibaren tüm platformlarda ücretsiz oluyor! Bunun şerefine Fall Guys nasıl bir oyun kısaca hatırlayalım ve sistem gereksinimlerine bir göz atalım.

4 Ağustos 2020 tarihinde, tüm dünyanın pandemi nedeniyle evlere kapanmış olduğu bir dönemde piyasaya sürülen Fall Guys, çıktığı andan itibaren uzun bir süre boyunca oyun piyasasının gündeminde kalmayı başarmış, birçok başarıya imza atmış ve Twitch’te en çok izlenen oyunlar arasında yer almıştı.

Uzun bir süre Among Us ile birlikte pandemide herkesin oynadığı oyunlardan biri olan Fall Guys’ın handikabı ise oyunun ücretinin Among Us’a kıyasla ülkemizde biraz pahalı kaçmasıydı. Ancak artık bu durum bir sorun olmaktan çıkıyor zira Fall Guys: Season 1, tüm platformlarda ücretsiz oluyor!

Fall Guys, 21 Haziran 2022 tarihinden itibaren tüm platformlarda ücretsiz oluyor

Fall Guys’ın her ne kadar şu anda popülaritesi düşmüş olsa da hâlâ geniş bir oyuncu kitlesi tarafından beğeniliyor. Bunun sebebi, Twitch yayıncılarının ve YouTuber’ların en kolay içerik çıkarabileceği oyunlardan biri olması. Üstelik oyunun sistem gereksinimleri de öyle çok yüksek bir donanım gerektirmiyor. Oyunun ücretsiz olmasıyla birlikte oyunun popülaritesi kesinlikle eski şanına kavuşacaktır.

Fall Guys nasıl bir oyun kısaca bir bahsedelim:

Fall Guys’ın elde ettiği başarılardan daha önce sizlere bahsetmiştik. Dilerseniz 21 Haziran’da ücretsiz olacak Fall Guys’ın nasıl bir oyun olduğunu ufaktan bir hatırlayalım. Fall Guys cıvıl cıvıl grafikleri, rekabetçi oyun modları ve size Survivor’da yarışıyormuş gibi hissettiren parkurlar ile donanmış bir battle royale oyunudur.

Fall Guys’ta maksimum 60 kişiden oluşan lobilerde çeşitli parkurlarda rakiplerinizle yarışıyor ve onları fizik kurallarına meydan okuyan yarışmalarda eleyip birincilik tacını ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Oyunun oynanış videosunu yukarıdan izleyebilirsiniz.

Fall Guys sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD karşılığı

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Siz Fall Guys’ın tüm platformlarda ücretsiz olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.