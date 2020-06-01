Fallout Shelter Online, Android ve iOS İçin Yayınlandı

Bethesda’nın 2015 yılında çıkardığı mobil oyun Fallout Shelter’ın milyonlarca oyuncuya ulaşması sonrası en nihayetinde devam oyunu da geldi. Fallout Shelter Online, Android ve iOS platformları için yayınlandı.

Oyun dünyasının en popüler şirketlerinden bir tanesi olan Bethesda, 2015 yılında popüler oyun serisi Fallout’u Fallout Shelter ile mobil platformlara taşımıştı. Oyun, çıkar çıkmaz oldukça popüler bir hâle gelmiş ve oyuncular tarafından da oldukça beğenilmişti.

Şirket, mobil platformlarda da bir hayli popüler olmayı başaran ve sadece Google Play Store’da 10 milyondan fazla indirme sayısına ulaşabilen Fallout serisini Fallout Shelter Online ile devam ettiriyor.

Fallout Shelter Online:

Fallout Shelter, ilk çıktığında mobil oyunlar konusunda çok istekli ve hevesli olmayan oyuncuları dahi kendisine çekmeyi başarmıştı. Böyle bir oyunun bir yandan Fallout hayranlarına kendisini sevdirirken bir yandan da diğer mobil oyuncular tarafından beğenilerek oynanması büyük bir başarıydı ki zaten bu başarı Fallout Shelter Online’ın doğmasını sağladı.

Fallout Shelter’ın da ulaştığı başarıyı göz önüne alacak olursak ana serinin hayranları Fallout Shelter Online’a çok hevesli olmasa da kendisine sağlam bir oyuncu kitlesi edinmesi oldukça muhtemel. Ayrıca oyun, bazı ülkelerde yayınlanmaya da başladı. Google Play Store sayfasında yer alan bilgiye göre oyun, şu an için Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland, Singapur, Güney Kore ve Japonya’da oynanabilir durumda. Listede ne yazık ki Türkiye bulunmuyor.

Fallout Shelter’ın bu devam oyunu Shengqu Games tarafından geliştirildi ve Gaea Mobile tarafından yayınlandı. Fallout Shelter Online’da Fallout 4’te yer alan Red Rocket ve Diamond City gibi noktaları ziyaret edeceksiniz. Fallout Shelter Online’ın ilk oyuna göre en büyük artısıysa rakip oyuncularla karşılaşabilmeniz olacak. Fallout Shelter Online, Türkiye'de indirilebilir olduğunda oyuna aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.