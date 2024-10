Fallout dizisi, Prime Video'da 100 milyon izleyiciye ulaşarak büyük bir başarı elde etti ve izleyici sayısıyla dikkat çekti.

Dizinin dünya genelindeki izleyici sayısı 100 milyona ulaşarak, Prime Video'nun The Rings of Power'dan sonra en büyük ikinci dizisi oldu.

Prime Video ve Kilter Films, dizinin 100 milyon izleyiciye ulaştığını sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurdu. Bu başarı dizinin altı ay içinde Amazon'un streaming platformunda büyük bir izleyici kitlesi elde ettiğini gösteriyor. İlk sezon finalinin ardından, ikinci sezonun New Vegas içerikleriyle dolup taşacağı beklentileri artıyor.

Fallout izleyici sayısının oyun satışlarına etkisi

Fallout'un bu başarısı, The Rings of Power ile karşılaştırıldığında daha da anlam kazanıyor. The Rings of Power, 2022 sonlarından itibaren 150 milyon izleyiciye ulaşırken, Fallout’un sadece altı ayda 100 milyon izleyiciye ulaşması etkileyici bir sonuç olarak öne çıkıyor.

Dizinin hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden aldığı olumlu geri dönüşler, Fallout oyun satışlarına ve Fallout 76'e önemli katkılarda bulundu. Bu durum büyük bütçeli video oyunu uyarlamalarının, arzu edilen sonuçları doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi diyebiliriz.