Fanatikler Toplanın: Rick and Morty'nin Jeneriği Anime Oldu

Sevilen yetişkin çizgi dizisi Rick and Morty'nin jeneriğini baştan aşağıya Japon animesine çeviren proje, büyük beğeni topladı.

Son dönemin en başarılı yetişkin çizgi dizisi olarak neredeyse South Park ve Family Guy gibi klasikleşmiş yapımları geride bırakan Rick and Morty, muadillerinin sivri dilli mizah anlayışını bilimsel bir altyapı ve son derece üstün bir senaryo ile birleştirerek hayran kitlesini her geçen gün daha da geliştiriyor.

Dizinin geleceği ile ilgili net bilgiler henüz şekillenmemiş olsa da geçtiğimiz günlerde Rick and Morty’nin resmi Twitter hesabından yayınlanan bir görsel, serinin fanatiklerini bir hayli heyecanlandırmıştı. 15 saniyelik bir video barındıran bu gönderide alıştığımız Rick and Morty, Japon animelerine benzer bir konsept üstünde yeniden yaratılmış ve bol aksiyonlu bir maceraya dahil olmuştu.

Daha önceleri Game of Thrones için de bir anime uyarlaması hazırlayan Fransız video prodüksiyon şirketi bu kez elini Rick Morty’nin jeneriğine atmış durumda. Dizinin sevilen jeneriğini baştan aşağıya anime standartlarına göre yeniden uyarlayan ekip, jeneriğe kendi besteleri olan Japonca bir şarkı da ekleyerek animeseverlerin ve Rick and Morty fanatiklerinin huzuruna bırakmış durumda.

Söz konusu jeneriğe dair ilk ipucunu Rick and Morty’nin resmi Twitter hesabından aldığımız düşünülürse, Adult Swim ekibinin bu gelişmeyi oldukça hoş karşıladığını söyleyebiliriz.