Rick and Morty, 'Turşu Rick' Bölümüyle Emmy Ödülünü Kazandı

Hayranlarının yeni sezonu için tırnaklarını kemirdiği Rick & Morty'nin 3. sezonunun 3. bölümü olan Pickle Rick (Turşu Rick), Emmy ödülüne layık görüldü.

1 seneyi aşkın süredir hayranları tarafından 4. sezonu beklenen Rick and Morty, 70. Emmy Ödülleri kapsamında En İyi Animasyon Programı ödülüne layık görüldü. Hayranlarının favori bölümlerinden olan 3. sezonun 3. bölümü Pickle Rick (Turşu Rick) dişli rakipleri olan Bob's Burgers, The Simpsons ve South Park'ı geride bırakarak birinciliği göğüsledi.

Adında da anlayacağımız gibi Rick'in kendisini bir turşuya dönüştürmesini konu alan bölümü hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

2018'in başlarında 70 bölümlük onay alan ve o günden beri merakla beklenen Rick and Morty'nin yeni bölümlerine de böylece biraz daha yol açılmış oldu. Umuyoruz en yakın zamanda Dan Harmon ve Justin Roiland tarafından yaratılan serinin yeni bölümleriyle karşılaşırız.