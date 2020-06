Ubisoft, mali yıl planlarında yer alan 5 oyundan birini henüz tanıtmadı. İddialara göre bu oyun Far Cry 6 olacak. Yeni bir iddia, Far Cry 6'nın Hope County'den daha farklı bir dünya sunacağını ortaya koyuyor.

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde yayınladığı 4. çeyrek raporunda, şirketin 2020 yılı ile 2021 arasında 5 adet AAA oyun piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Yayıncıdan gelecek 4 yeni oyunun Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion ve Gods & Monsters olduğu zaten biliniyor. Ancak beşinci oyunun ne olduğu hala sır.

Ortaya çıkan bir sızıntı, Ubisoft'un listesindeki son oyunun Far Cry 6 olacağını öne sürüyor. Game Reactor'un paylaştığı haberde, bir sonraki Far Cry oyununun ABD'de değil, daha egzotik bir bölgede geçeceği iddia ediliyor. Serinin son oyunları Far Cry 5 ve Far Cry New Dawn'ın birer yıl arayla geldiği düşünüldüğünde, Far Cry 6'nın yakında duyurulması sürpriz olmaz.

Ubisoft, Far Cry 6'da Kuzey Amerika'dan uzaklaşacak

Gelen bilgilere göre Ubisoft, nisan ayından önce yeni bir oyun piyasaya sürmeye planlanıyordu ve bu oyun Far Cry olacaktı. Ancak oyunun duyurusu koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Sızıntıda, Far Cry 5'in Kuzey Amerika ortamını beğenmeyenlerin yeni oyunu daha ilgi çekici bulacağı belirtiliyor. Yani Far Cry 6, daha doğal ve yaban hayatı olan bir bölgede geçebilir.

Far Cry serisi, geçmişte özellikle Far Cry 3 ve Far Cry 4'te Rook Adaları ve Kyrat gibi egzotik bölgelere odaklanmıştı. Far Cry 6'da yine benzer bir yaklaşım görebiliriz. Şimdilik söz konusu haberde daha fazla detay verilmese de, 12 Temmuz'da gerçekleşecek Ubisoft Forward etkinliğinde daha fazlasını öğrenebiliriz. Şimdilik tüm bu ipuçlarını söylenti olarak almakta fayda var. Ancak çok yakında Ubisoft'un Far Cry 6 ile karşımıza çıkması çok da uzak bir ihtimal değil.