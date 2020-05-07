Fast and Furious Crossroads Hakkında Tatmin Etmeyen Açıklama

Hızlı ve Öfkeli’nin 9. filmi ile çıkması beklenen Bandai Namco imzalı oyun hala bilinmezliğini koruyor. Yayıncı şirkette çalışan bir sözcü, Crossroads’un çıkış tarihi hakkında önümüzdeki haftalarda açıklama yapılacağını söyledi.

Bandai Namco Entertainment tarafından bu ay tanıtılması beklenen Fast and Furious Crossroads, filmin 2021’e ertelenmesinden sonra büyük bir merak konusu olmuştu. Hızlı ve Öfkeli serisinin 9. filminin erteleme kararı alması, hikayede bazı spoilerlar içermesi beklenen oyununun çıkışı konusunda da birtakım ertelemelere neden olabilirdi.

Planlarını resmi olarak açıklamayan Bandai Namco, oyun hakkında yeni bilgilerin önümüzdeki haftalarda duyurulacağını açıkladı. Şu an için çıkış tarihi hakkında hala net bir bilgiye sahip olmadığımız oyun, bu açıklamanın ardından muhtemelen ertelenecek. Normalde bu ay çıkması beklenen Fast and Furious Crossroads’un en azından bu ay çıkmayacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

Oyunun fragmanı yayınlanmıştı

Slightly Mad Studios tarafından geliştiriciliği üstlenilen oyunun fragmanı, oyuncularda büyük bir heyecan yaratmıştı. 2019’un Aralık ayında çıkan fragmanda, içerisinde Dominic Toretto’nun da yer aldığı hikayeye sahip bir oyun görmüştük. Aksiyon yönü ağırlıkta olacak oyunun hikayesinin yeni çıkacak film hakkında da bazı bilgiler sunması bekleniyor.

Fast & Furious’un çıkış tarihi hala bu ay olarak gözüküyor. Yine de koronavirüs süreci ve ertelenen film göz önüne alındığında bu tarihin önümüzdeki seneye kadar erteleneceği öngörülüyor. Yine de kesin bilgiyi öğrenmek için birkaç hafta daha beklememiz gerekecek. Yeni Hızlı ve Öfkeli oyunu hakkında şu an için bildiğimiz en somut bilgi ise platform desteği. Oyun; PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.