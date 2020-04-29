Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Vin Diesel, Instagram’da filmle ilgili bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım, insanların kafalarını karıştırdı. Görünüşe göre ünlü aktör, Amerikan Yapımcılar Birliği’nden memnun değil.

Son ayların bir numaralı gündem maddesi hâline gelen koronavirüs salgını nedeniyle sinema salonları kapatılmış durumda. Bu nedenle de pek çok filmin vizyon tarihi ertelendi. Yapımlar, filmlerini vizyona sokmak için salonların yeniden açılacağı günü bekliyor.

Ertelenen yapımlardan biri de normal şartlar altında birkaç hafta sonra vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli 9 filmiydi. Bu yapım, diğer örneklerde olduğu gibi kısa bir süre ertelenmeyecek. Film, 2021 yılına kadar sarkacak bir vizyon tarihine sahip.

Diesel’den dikkat çeken paylaşım:

Vin Diesel’in başrolünde olduğu film, vizyon tarihi gelene kadar gündemden düşmeyecek gibi görünüyor. Ünlü oyuncu tarafından Instagram’da paylaşılan ve daha sonra silinen bir gönderi büyük ilgi çekti. Orijinal gönderiyi silen Diesel, onun yerine hayran yapımı bir poster paylaştı.

Diesel, orijinal gönderide “Herkese mutlu yaratıcı pazarlar. Üzgünüm son dönemde çok şey paylaşamadım, Universal Studios ve PGA Amerika Önyargı Birliği arasındaki gerilimi hafifletmeye çalışıyordum” ifadesini kullandı. PGA normalde Amerikan Yapımcılar Birliği’nin kısaltması ancak Vin Diesel yaptığı göndermede İngilizce bir kelime oyununa başvurdu. Bu da tüm Hollywood yapımcılarının üye olduğu dernekle stüdyo arasında sorunlar olduğu anlamına geliyor.

Vin Diesel de serinin yapımcıları arasında:

Hızlı ve Öfkeli 9’un birden fazla yapımcısı var ve Vin Diesel de serinin 4. filminden bu yana bu isimler arasında yer alıyor. Diğer yapımcılar arasında ise Neal H. Moritz ve yönetmen Justin Lin var. Vin Diesel, orijinal gönderiyi kaldırdıktan sonra yeni bir gönderi paylaştı. Bu gönderide de aynı görseli kullanan ünlü isim, mesajında çok daha pozitif bir tavır takındı. Bu defa açıklama kısmında “Herkese mutlu yaratıcı pazarlar. Bu dönemde pozitif kalmak için elinizden gelenin en iyisini yapın” mesajı yer aldı.

Diesel mesajını yumuşatmış olsa da ortada bir sorun olduğu meydana çıktı. Bu sorunun ne olduğu bilinmese de önyargılar ve muhtemelen ayrımcılık/ırkçılık temelli bir problemle karşı karşıyayız. Hızlı ve Öfkeli 9, açıklanan bilgilere göre 2 Nisan 2021’de vizyonda olacak.