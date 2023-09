Çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+, geçtiğimiz dönemlerde "Atatürk" isimli yapımıyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düştü. Platform, bu projenin önce Disney+ üzerinden tüm dünyaya gösterileceğini duyurdu. Ancak sonrasında yaşananlar ve Ermeni lobisinin baskıları, Disney+'ın karar değiştirmesine ve yapımın Türkiye'de, FOX TV ile sinema salonlarında gösterilmesi yönünde karar verilmesine neden oldu. Kamuoyunun büyük bir tepkiyle karşıladığı olay, şimdilerde unutulmaya yüz tuttu.

Ancak gazeteci Fatih Altaylı, konuyla ilgili çarpıcı bir iddiayı dile getirdi. Bugünkü köşe yazısında Atatürk ile ilgili açıklamalarda bulunan Altaylı, yapımın Netflix ve Amazon Prime Video aracılığıyla küresel çapta seyircilerin beğenisine sunulacağını ileri sürdü. Bu iddia şu an için doğrulamamış olsa da Atatürk, çok yakında tüm dünyaya gösterilebilir gibi görünüyor.

Fatih Altaylı'nın Atatürk ile ilgili açıklamaları sadece Netflix ve Amazon Prime'dan ibaret olmadı. İddiaya göre film, Avrupa'nın tamamı ile Doğu Asya'da da vizyona girecek. Altaylı, ABD ve Rusya ile de görüşmelerin devam ettiğini, Atatürk'ün bu ülkelerde de seyirci ile buluşabileceğini belirtti.

Kamuoyunun son zamanlarda Atatürk filminin yapımcısı olarak tanıdığı eski Show TV Genel Müdürü Saner Ayar arayıp “Abi, küçük bir gruba Atatürk filminin bir ön gösterimini yapacağız” deyince üzerine fırtınalar koparılan yapımı izlemek için Kanyon’daki sinemanın yolunu tuttum.Önce Saner’den filmin yapım öyküsünü dinledik.Cumhuriyet’in 100. yılında bir Atatürk filmi yapmak için 3 yıl önce harekete geçmişlerdi. İlk anlaşmaları ise ABD’nin paralı televizyon kanalı HBO ile yapılmıştı. Bana göre en kaliteli yapımların adresi olan HBO, filmin senaryosunu beğenmiş ve filmi satın almaya karar vermişti. Ancak film değil, 6 bölümlük bir dizi olmasını istiyorlardı.Üzerinde hayli çalışılan ve uzun bir araştırmanın sonucu olan senaryo buna göre yazıldı ve çekim aşamasına gelindi.Ancak HBO, bir anda diziyi satın almaktan vazgeçti. “ABD dışından dizi alımını durdurma kararı almışlardı.”Bunun üzerine yapımcılar yeni bir yayıncı arayışına girdiler. Bu kez Disney Plus diziye talip oldu.Dizi 17,5 milyon dolar maliyetle Türkiye ve Makedonya başta olmak üzere orijinal lokasyonlarda çekildi. 3 bin dublör, on binlerce figüran kullanıldı. Aylar süren çekimler filmin dramatik anlatımına uygun ışığa sahip olsun diye sadece sabah saatlerinde, güneşin doğuşunu takip eden 1 saatlik zaman diliminde gerçekleştirilebildi.Ve sonrasında hepinizin bildiği haber geldi. Disney Plus filmi yayınlamaktan vazgeçmişti.Türkiye’deki Fox TV yöneticilerinin de gayretleriyle sorun bir ölçüde çözüldü. Dizinin Fox TV Türkiye’de yayınlanması, film versiyonun ise Türkiye’de iki bölüm halinde sinemalarda gösterime girmesi kararlaştırıldı.Ancak bu arada başka gelişmeler de olmuş.Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime giriyor.Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da gösterim için ise görüşmeler sürüyor.Ve Disney Plus’ın yayınlamama kararı aldığı diziyi Amazon ve Netflix platformları dünya çapında tüm abonelerine gösterecek.Yani anlayacağınız Atatürk gibi, Atatürk filmi de her türlü zorluğu aşmayı başarıyor ve aldığı darbelerden güçlenerek çıkarak tüm dünya sinemalarında halkın önüne çıkmaya ve iki platformda birden gösterime girmeye hazırlanıyor.