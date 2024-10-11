ABD hükûmeti, FBI'ın kendi kripto para birimini çıkardığını duyurdu. Ethereum üzerine inşa edilen kripto varlık, "NexFundAI" olarak isimlendiriliyordu. Peki FBI, neden böyle bir işe kalkıştı?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurumun, kripto para piyasalarındaki manipülatif hareketleri anlayabilmek için bir kripto varlık çıkardığı öğrenildi. Buradaki amaç, kripto para dolandırıcılıklarına daha geniş perspektiften bakabilmekti.

ABD hükûmet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre FBI'ın geliştirdiği kripto varlık, Ethereum ağı üzerine inşa edilmişti. "NexFundAI" olarak isimlendirilen ve herhangi bir değeri olmayan kripto varlığın, bir soruştuma kapsamında büyük fayda sağladığı belirtildi.

FBI, NexFundAI ile amacına ulaştı

FBI'ın kendi kripto para birimini çıkarmasının nedeni, ABD'de açılan bir davaydı. ABD Adalet Bakanlığı, bu dava kapsamında 18 kişi ve kurumu piyasayı manipüle etmekle suçluyordu. Paravan şirket kuran ve böylelikle davada adı geçen isimlerle yakınlaşma fırsatı yakalayan FBI ajanları, yaptıkları çalışmalar sonucunda söz konusu kişilerin gerçekten de piyasayı manipüle etmeye çalıştıklarını tespit ettiler. Devam eden dava, söz konusu isimlerin cezalandırılması ile sonuçlanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Jodi Cohen isimli bir FBI ajanı oldu. Jodi Cohen, "FBI'ın bu davada ortaya çıkardığı şey, esasen eski usul mali suçlara yeni bir bakış açısı getirmesi." ifadesini kullandı. Bakalım FBI'ın böyle bir hamle yapmış olması, dolandırıcıların önünü kesmeye yetecek mi...