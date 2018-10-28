Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni modelleri olan Model 3 hakkında yatırımcılara yanlış bilgi verdiği iddiası ile FBI tarafından soruşturuluyor.

Amerika şu sıralar büyük bir iddiayı konuşuyor. Bu iddialara göre 2017 yılında Tesla, yatırımcıları Model 3 konusunda yanlış bilgilendirdi. FBI ise bu durumu açığa çıkarmak için bir soruşturma başlattı.

Yakın bir zaman önce Elon Musk'ın sosyal medyada şirketin yatırım planlarına ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımları yaptığına dair bir dava görüşmüştü. Bu konuda komisyon ile bir anlaşmaya varılarak sonuca bağlanmıştı.

''Haftada 5 bin adet Model 3 üreteceğiz''

Tesla Şubat 2017'de, 2016 yılı son çeyrek verilerini açıklarken, Model 3 içi iddialı bir üretim planı olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Şirket 2017 yılı son çeyreğinde haftada 5 bin adet Model 3 üretmeyi amaçladığını belirtmişti.

Elon Musk Ağustos ayında Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, şirketi borsadan çekmek istediğini söylemişti. Bunun üzerine çıkan büyük spekülasyon üzerine hem kendisi hem şirketi ceza yemişti.



Tesla ise konu ile ilgili herangi resmi bir mahkeme çağrısı almadıklarını açıkladı.