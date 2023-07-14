EA Sports FC 24'ün Steam sayfasındaki "Türkçe desteklenmiyor" uyarısı oyuncuları tedirgin etti. Konuyla ilgili EA Türkiye'ye ulaşarak yüreklere su serpen bir yanıt aldık.

"FIFA" adını geride bırakan ve yoluna "EA Sports FC" adıyla devam edecek olan EA'nın popüler futbol oyunu serisi, dün akşam itibarıyla ön siparişe açılmış ve Türkiye fiyatları belli olmuştu. Özellikle konsol oyuncuları, EA ciddi bir yerel fiyatlandırma gerçekleştirmiş olmasına rağmen FC 24'ün fiyatından hiç de memnun kalmadı.

PC oyuncuları, konsol oyuncularına kıyasla ciddi miktarda daha uygun fiyatla karşılaştılar. Ancak fiyatları kontrol etmek için FC 24'ün Steam sayfasına giren oyunseveler, bu kez da başka bir skandal ile karşı karşıya kaldılar. EA Sports FC 24'ün Steam mağaza sayfasında koca bir "Türkçe desteklenmemektedir" uyarısı yer alıyordu.

EA Sports FC 24'te Türkçe dil desteği olmayacak mı?

Söz konusu uyarının oyunseverleri tedirgin etmesi üzerine EA Türkiye ile iletişime geçerek konuyla ilgili bilgi almak istedik. Haberlerin güzel olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun mağaza sayfasındaki bilgilerin henüz eksik olduğunu ifade eden EA Türkiye yetkilisi, oyunun hem konsol hem de PC sürümünde Türkçe dil desteği olacağını ifade etti.

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