Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler, Takımlar ve Yeni Stadyumlar Açıklandı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

EA, FC 27'nin çıkışına az bir süre kala oyunda yer alacak lisanslı ligler, takımlar ve stadyumlara dair yeni bilgiler paylaştı.

FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler, Takımlar ve Yeni Stadyumlar Açıklandı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA, dünyaca ünlü futbol oyunu serisinin en yeni oyunu FC 27’de yer alacak lisanslı lig ve takımları duyurdu.

Yeni dönemde dünya futbolunun seçkin kulüpleriyle tazelenen anlaşmalar, heyecanla beklenen lig geri dönüşleri ve yenilenen stadyum atmosferleri oyundaki yerini alıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler, Takımlar ve Yeni Stadyumlar Açıklandı!
2

Lazio geri dönüyor

FC 27, S.S. Lazio’nun geri dönüşüyle İtalya Serie A Enilive’deki lisanslı kulüp sayısını 17’ye çıkarırken İngiltere Premier League’i 20 kulübün tamamı, teknik direktörleri, stadyumları ve formalarıyla eksiksiz şekilde sunmaya devam ediyor. Ayrıca İngiltere'nin köklü kulüplerinden Aston Villa ile imzalanan yeni iş birliği ve Liverpool FC ile yenilenen ortaklık, İngiliz futbolunun oyundaki ağırlığını pekiştiriyor.

Meksika futbolunun kalbi olan Liga BBVA MX, 18 kulübünün tamamıyla tam lisanslı olarak oyuna geri dönerken, Alman futbolunun simgesi Bundesliga, Suudi Arabistan’ın yıldızlarla dolu ROSHN Saudi League’i ve Avustralya’nın A-League’i ile yapılan uzun soluklu anlaşmalar da yenilenmiş durumda. Ayrıca Trendyol Süper Ligi de oyunda resmî lisanslı olarak yer almaya devam edecek.

Stadyum sayısı da artıyor

2

Oyunun görsel ve atmosferik gerçekçiliği yeni stadyum hamleleriyle bir üst seviyeye taşınıyor. AS Monaco’nun ikonik Stade Louis II’si, Real Oviedo’nun Estadio Carlos Tartiere’si ve Legia Warsaw Municipal Stadium FC 27 için özel olarak modellendi. Arsenal’in Emirates Stadium’u ile VfB Stuttgart’ın MHPArena’sı ise oyun içinde baştan inşa edildi. Premier League heyecanına ortak olan Ipswich Town (Portman Road), Hull City (MKM Stadium) ve Coventry City’nin (CBS Arena) stadyumları da oyundaki yerini aldı.

Toplamda 300’den fazla küresel partnerin desteğini arkasına alan FC 27, 35’ten fazla lig, 140 stadyum, 800’den fazla kulüp ve milli takım bünyesinde 21.000’den fazla oyuncuyu tek bir çatı altında topluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nden CONMEBOL Libertadores’e, kadın futbolunun en prestijli liglerinden ulusal liglere kadar dünyanın en büyük organizasyonları FC 27'de oyuncuları bekliyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

GTA 6'nın Hikâyesini Bitirmenin Ne Kadar Süreceği Belli Oldu

GTA 6'nın Hikâyesini Bitirmenin Ne Kadar Süreceği Belli Oldu

DLSS 5 Teknolojisi Daha Çıkmadan Sızdırıldı: Bir Oyunda Çalıştırıldı [Video]

DLSS 5 Teknolojisi Daha Çıkmadan Sızdırıldı: Bir Oyunda Çalıştırıldı [Video]

GTA 6 Sızıntılarındaki Bir Görüntü, Oyuncuların Tepkisini Çekti: Oyunun Kalitesi Düşürüldü mü?

GTA 6 Sızıntılarındaki Bir Görüntü, Oyuncuların Tepkisini Çekti: Oyunun Kalitesi Düşürüldü mü?

GTA 6'nın Oynanış Fragmanının Türkçe Dublajlı Versiyonu Yayımlandı [Video]

GTA 6'nın Oynanış Fragmanının Türkçe Dublajlı Versiyonu Yayımlandı [Video]

Rockstar, GTA VI Sızıntılarının Gerçek Olduğunu Kabul Etti: İşte Resmî Açıklama

Rockstar, GTA VI Sızıntılarının Gerçek Olduğunu Kabul Etti: İşte Resmî Açıklama

GTA 6’nın Oynanış Görüntüleri Bugün Yayımlanıyor! Nereden Nasıl İzlenir? Saat Kaçta?

GTA 6’nın Oynanış Görüntüleri Bugün Yayımlanıyor! Nereden Nasıl İzlenir? Saat Kaçta?

12 TB'lık Devasa Steam Verisi İnternete Sızdırıldı! İptal Edilen Half-Life 2 Projesi Ortaya Çıktı

12 TB'lık Devasa Steam Verisi İnternete Sızdırıldı! İptal Edilen Half-Life 2 Projesi Ortaya Çıktı

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli Şehir İçi Otomobil Karea Fit, Yeniden Siparişe Açılıyor: İşte Fiyatı

Yerli Şehir İçi Otomobil Karea Fit, Yeniden Siparişe Açılıyor: İşte Fiyatı

Avrupa’da En Çok Satan Elektrikli Otomobilller Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Avrupa’da En Çok Satan Elektrikli Otomobilller Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com