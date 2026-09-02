FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler, Takımlar ve Yeni Stadyumlar Açıklandı!

EA, FC 27'nin çıkışına az bir süre kala oyunda yer alacak lisanslı ligler, takımlar ve stadyumlara dair yeni bilgiler paylaştı.

EA, dünyaca ünlü futbol oyunu serisinin en yeni oyunu FC 27’de yer alacak lisanslı lig ve takımları duyurdu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni dönemde dünya futbolunun seçkin kulüpleriyle tazelenen anlaşmalar, heyecanla beklenen lig geri dönüşleri ve yenilenen stadyum atmosferleri oyundaki yerini alıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Lazio geri dönüyor

FC 27, S.S. Lazio’nun geri dönüşüyle İtalya Serie A Enilive’deki lisanslı kulüp sayısını 17’ye çıkarırken İngiltere Premier League’i 20 kulübün tamamı, teknik direktörleri, stadyumları ve formalarıyla eksiksiz şekilde sunmaya devam ediyor. Ayrıca İngiltere'nin köklü kulüplerinden Aston Villa ile imzalanan yeni iş birliği ve Liverpool FC ile yenilenen ortaklık, İngiliz futbolunun oyundaki ağırlığını pekiştiriyor.

Meksika futbolunun kalbi olan Liga BBVA MX, 18 kulübünün tamamıyla tam lisanslı olarak oyuna geri dönerken, Alman futbolunun simgesi Bundesliga, Suudi Arabistan’ın yıldızlarla dolu ROSHN Saudi League’i ve Avustralya’nın A-League’i ile yapılan uzun soluklu anlaşmalar da yenilenmiş durumda. Ayrıca Trendyol Süper Ligi de oyunda resmî lisanslı olarak yer almaya devam edecek.

Stadyum sayısı da artıyor

Oyunun görsel ve atmosferik gerçekçiliği yeni stadyum hamleleriyle bir üst seviyeye taşınıyor. AS Monaco’nun ikonik Stade Louis II’si, Real Oviedo’nun Estadio Carlos Tartiere’si ve Legia Warsaw Municipal Stadium FC 27 için özel olarak modellendi. Arsenal’in Emirates Stadium’u ile VfB Stuttgart’ın MHPArena’sı ise oyun içinde baştan inşa edildi. Premier League heyecanına ortak olan Ipswich Town (Portman Road), Hull City (MKM Stadium) ve Coventry City’nin (CBS Arena) stadyumları da oyundaki yerini aldı.

Toplamda 300’den fazla küresel partnerin desteğini arkasına alan FC 27, 35’ten fazla lig, 140 stadyum, 800’den fazla kulüp ve milli takım bünyesinde 21.000’den fazla oyuncuyu tek bir çatı altında topluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nden CONMEBOL Libertadores’e, kadın futbolunun en prestijli liglerinden ulusal liglere kadar dünyanın en büyük organizasyonları FC 27'de oyuncuları bekliyor.