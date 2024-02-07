Milli Mücadele yıllarında Fenerbahçe'nin, işgal kuvvetlerine karşı yeşil sahada kazandığı zafer olan Harrington Kupası'nın hikâyesinin anlatılacağı Zaferin Rengi filminden ilk fragman geldi.

Kurtuluş Savaşı başlarken İstanbul, büyük oranda işgal altındaydı. İşgal dönemlerinde işgalci ülkeler genellikle, kendi ülkelerinin üstünlüğünü kabul ettirmek için çeşitli yöntemler uygularlarlar. Bunlardan biri de İngiliz kuvvetlerinin, futbolu daha yeni yeni öğrenen Türklerle yaptıkları maç olacaktı ancak unuttukları şey Fenerbahçe'nin milli ruhu olmuştu.

İngilizleri mağlup ederek Harrington Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, bugün kupayı hâlâ müzesinde sergilemektedir. Bu kupanın hikâyesi şimdi "Zaferin Rengi" adıyla bir film hâline geldi. Filmden ilk fragman da paylaşıldı.

Zaferin Rengi filminin fragmanı ve konusu

Film, Kurtuluş Savaşı için hazırlıkların gerçekleştirildiği dönemde Fenerbahçe futbol takımının maça nasıl hazırlandığına ve karşılaşmanın hangi şartlar altında oynandığına odaklanırken, bir yandan da döneme ışık tutacak.

Zaferin Rengi filminin kadrosu

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Abdullah Oğuz, aynı zamanda Enver Oğuz ve İsa Yıldız ile birlikte filmin senaryosunu da kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Birce Akalay ve koyu bir Fenerbahçeli olmasıyla da bilinen Nejat İşler yer alıyor.

Zaferin Rengi filminin vizyon tarihi

Zaferin Rengi, ilk olarak 16 Şubat'ta sinemalarda vizyona girecek. ANS Prodüksiyon imzalı yapımın daha sonraki dönemlerde yayın platformlarında da yer alması bekleniyor.