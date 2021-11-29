Murat Övüç'ün Oğlu İçin Hapis Cezası İsteniyor: İşte Nedeni

Fenomen Murat Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç'ün de aralarında bulunduğu 4 sanıklı davada önemli bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar için istediği cezaları açıkladı.

Sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı isimlerden bir tanesi olan Murat Övüç'ün oğluyla ilgili açılan davada bir duruşma daha gerçekleştirildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada fenomenin oğlu Burak Can Övüç ve yargılanan diğer isimler için istenen hapis cezaları da belli oldu. Duruşmaya katılanların yaptığı açıklamalarsa oldukça düşündürücüydü.

Edinilen bilgilere göre Murat Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç, Ergin Ergin, Ahmet Bağrıyanık ve Alptuğ Kayı isimli şahıslar, polislerin görev yapmasını engellemiş ve hatta onları "sürdürmekle" tehdit etmişlerdi. Duruşmaya katılan polis memurları iddialarının arkasında dururken, sanıklar ise iddiaların tümünü reddettiler.

Burak Can Övüç için 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı mütaalada, Burak Can Övüç ve 2 sanığın daha 7 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istendi. Sanıklardan biri içinse 11 yıl hapis istendi. Ahmet Bağrıyanık isimli sanığın hakaret ettiğinin kesin olduğunu söyleyen savcı, bu sanık için daha yüksek ceza talebinde bulundu. Peki konuyla ilgili ne gibi iddialar var?

Duruşmaya katılan polis memuru M.G.: Biz gittiğimizde sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı. Müdahale ettik, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık küfürler etti. Hep birlikte bize direndiler. Ayrıca ‘sizi sürdürürüz, gününüzü göreceksiniz’ gibi tehditlerde bulundular.

Duruşmaya katılan polis memuru M.P.: Sanıklara kelepçe takmaya çalıştık ancak 4 sanık birden üzerimize saldırdı, bu nedenle takamadık.

Murat Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç: Polis memurlarının beyanlarını kabul etmiyorum. Direnmiş isem beni neden karakola almamışlar? Karakola kendi aracımla gittim, kamera görüntüleri incelenebilir. Suçlamaları kabul etmiyorum.

Konuyla ilgili yasal süreç devam ederken Burak Can Övüç için nasıl bir karar verileceği, en azından şimdilik bilinmiyor...