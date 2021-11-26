Mersin'de kırık ekranlı bir akıllı telefon ile insanları dolandıran A.M. isimli şahsın foyası açığa çıktı. Dikkatli bir vatandaşın şüphelenmesi üzerine aydınlatılan olay neticesinde gözaltına alınan A.M. çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Mersin'de A.M. isimli bir vatandaşın dolandırıcılık tezgahı, uyanık bir vatandaşın emniyete bilgi vermesi sayesinde ortaya çıktı. Ekranı kırık olan bir telefon kullanarak insanlardan para toplayan adamın yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, dikkatlerden kaçmadı.

67 yaşındaki E.S.K. isimli bir vatandaş, aracıyla giderken yolda yürüyen A.M.'nin koluna çarpıyor. Bu olay üzerine durup A.M.'ye yardımcı olmaya çalışan vatandaş, 800 lirasından oluyor. Çünkü A.M. sağlam olduğunu iddia ettiği telefonun kırık olan ekranını göstererek zararının ödenmesini istiyor. Durumdan şüphelenip Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği’ne başvuran vatandaş, olayın ortaya çıkmasını sağlamış oldu.

Dolandırıcılık, güvenlik kameralarının izlenmesiyle ortaya çıktı

Kolluk kuvvetleri, E.S.K.'nin başvurusu üzerine yaptıkları incelemelerde; A.M.'nin araca bilinçli olarak çarptığını tespit ettiler. Üstelik aynı adam, Ş.K. isimli bir vatandaşı daha dolandırmaya çalışmıştı. Kimlik tespiti yapılan şüphelinin benzer suçlardan sayfalar dolusu dosyaya sahip olduğunu anlayan kolluk kuvvetleri, Antalya'da gerçekleştirilen bir operasyonda A.M.'yi yakaladılar.

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen A.M., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili yargılama süreci ise devam ediyor.