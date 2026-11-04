Neredeyse Hiç Kullanılmayan Ferrari F50’den Dudak Uçuklatan Satış Rekoru!

1997 model Ferrari F50, Las Vegas’taki Broad Arrow müzayedesinde kendi satış rekorunu kırdı. Yaklaşık 170 kilometredeki otomobil, önceki rekorun 4,1 milyon dolar üzerine çıktı.

Neredeyse 30 yaşında ama bugüne kadar yalnızca 170 kilometre yol yapmış. Las Vegas’ta satışa çıkan 1997 model Ferrari F50, alıcının müzayede şirketine ödediği komisyonla birlikte 18 milyon 705 bin dolara, yani yaklaşık 936 milyon TL’ye satıldı. Böylece bu model için açık artırmada ödenen en yüksek tutara ulaşıldı.

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Satış öncesinde otomobile 20 milyon dolar değer biçilmişti. Sonuç bu tahminin altında kaldı; yine de önceki F50 rekorunu yaklaşık 4 milyon 100 bin dolar aştı.

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Daytona SP3 ve LaFerrari de rekor kırdı

31 Ekim’deki müzayedede rekor kıran tek Ferrari, F50 değil. İlk sahibi tarafından satışa sunulan 2025 model Daytona SP3, 18 milyon 540 bin dolara alıcı buldu. Yaklaşık 130 kilometredeki otomobil, yardım amaçlı satışlar hariç tutulduğunda modelin en yüksek satış bedeline ulaştı.

2014 model LaFerrari ise alıcı komisyonuyla birlikte 8 milyon 805 bin dolara satılarak kendi açık artırma rekorunu yeniledi.

84 otomobilin 64’ü satıldı

Müzayedenin toplam satış tutarı 92 milyon 800 bin dolara ulaştı. Bu sonuç, etkinliği Las Vegas’ta düzenlenen koleksiyon otomobili müzayedeleri arasında toplam satış tutarı bakımından ilk sıraya taşıdı.

Satışa sunulan 84 otomobilin 64’ü alıcı buldu. Böylece araçların yaklaşık yüzde 76’sı satılmış oldu.