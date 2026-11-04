615 Bin Dolarlık Tartışmalı Elektrikli Ferrari Luce, 2027 İçin Tamamen Tükendi!

Tasarımıyla tartışılan elektrikli Ferrari Luce’nin 2027’de üretilecek tüm örnekleri şimdiden satıldı. 615 bin dolarlık başlangıç fiyatına rağmen siparişler dolunca yeni alıcılar beklemek zorunda kaldı.

Ferrari Luce, mayıs ayındaki tanıtımından bu yana görünüşüyle tartışılıyor. Eski Apple tasarım şefi Jony Ive’ın imzasını taşıyan otomobilin tasarımı eleştirilmiş, tanıtımın ardından Ferrari hisseleri de düşmüştü. Siparişlerde ise farklı bir tablo var. Ferrari CEO’su Benedetto Vigna’ya göre 2027 için planlanan üretimin tamamı şimdiden satıldı.

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Başlangıç fiyatı 615 bin dolar, İtalya fiyatı ise 550 bin euro olarak açıklanan Luce’yi bugün sipariş etmek isteyenlerin en az bir yıl beklemesi gerekiyor. İlk üretim ve teslimatların bu yılın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.

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Siparişler yalnızca eski Ferrari müşterilerinden gelmiyor

Vigna’nın açıklamasına göre Luce’ye ilgi gösterenler arasında hem mevcut Ferrari sahipleri hem de elektrikli otomobil kullanmayı seven yeni müşteriler var. Roma’daki tanıtımdan sonra tasarım üzerine çok söz söylendi, fakat bu eleştiriler siparişlerin önünü kesmemiş görünüyor.

Modelin “Chassis 0” adını taşıyan ilk üretim örneği de ağustos ayında 40 milyon dolara alıcı bulmuştu. Elbette bu özel örneğin satış bedeli, standart bir Luce için ödenecek tutardan ayrı.

Dört motor, 1035 beygir güç

Luce’nin dört elektrik motoru toplam 1035 beygir güç üretiyor. Otomobilde 122 kWh kapasiteli bir batarya bulunuyor; açıklanan menzil ise yaklaşık 530 kilometre.

Müşterilere yönelik test sürüşleri 2027’nin ilk çeyreğinde başlayacak. Ferrari, direksiyon başına geçenlerin otomobili daha çok beğenmesini ve bunun yeni siparişlere yansımasını bekliyor. Şimdilik kesin olan, Luce’yi satın almak isteyenlerin test sürüşünü beklemediği.