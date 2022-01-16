FIFA 2022'ye Göre Türkiye ve Dünyadaki En İyi Futbolcular

Futbolseverlerin, özellikle de oyun oynamayı sevenlerin favori oyun serisi FIFA, 2022 yılında FIFA 2022 ile beğeniye çıkıyor. EA Games, FIFA 2022’de birçok yenilik tanıttı ancak bugünkü içeriğimizde bunu konu almıyoruz.
Bu yazımızda FIFA 2022’deki skorlarına göre dünyada ve Türkiye’deki en iyi oyuncuları sıraladık. İlk olarak FIFA 22’ye göre dünyadaki en iyi 50 oyuncuyu, daha sonra en iyi 10 Türk oyuncuyu aşağıda bulabilirsiniz.
FIFA 2022’ye göre en iyi futbolcular:
- Manuel Neuer
- N'Golo Kante
- Harry Kane
- Jan Oblak
- Neymar Jr
- Kylian Mbappe
- Kevin de Bruyne
- Cristiano Ronaldo
- Robert Lewandowski
- Lionel Messi
10. Manuel Neuer - Bayern Munich – GK - 90 ortalama
- Yaş: 35
- Kullandığı ayak: Sol
- Ülke: Almanya
Yıllardır Bayern Münih’in kalesini koruyan ve kaleden çıkışlarıyla ikonikleşen Neuer, FIFA 2022’nin en iyi ilk 10 oyuncusunun arasında yer alsa da en iyi kalecisi değil. Kendisi Almanya milli takımının da kalesini koruyor ve Bayern Münih ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
9. N’Golo Kante - Chelsea – CDM - 90 ortalama
- Yaş: 30
- Kullandığı ayak: Sol
- Ülke: Fransa
Afrika kökenli Fransız N'Golo Kanté, İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea’nin orta sahasında görev alıyor. Kulübe 2016 yılında 185.000.000 € tutarında bir serbest kalma maddesi ile katıldı ve sözleşmesi 2023 yılına kadar geçerli. Ayrıca uluslararası müsabakalarda 13 numara forma giyen Fransa milli takımıyla da Dünya Kupasını kazandı.
8. Harry Kane – Tottenham - ST - 90 ortalama
- Yaş: 28
- Kullandığı ayak: Sol
- Ülke: İngiltere
Popüler biri haline geldiği Tottenham kulübünde hâlâ santrafor olarak görev alan İngiliz oyuncu Harry Kane, Premier Lig’in önde gelen hücumcularından biri. 2010 yılında 246.100.000 €'luk bir serbest kalma maddesi ile kulübe katıldı ve sözleşmesi 2024 yılına kadar geçerli. Kane ayrıca İngiltere milli takımında da santrafor olarak görev alıyor.
7. Jan Oblak - Atletico Madrid – GK - 91 ortalama
- Yaş: 29
- Kullandığı ayak: Sol
- Ülke: Slovakya
Jan Oblak, Atletico Madrid’in kalesini koruyan Sloven profesyonel bir futbolcudur. Kulübe 2014 yılında 238.000.000 € tutarında bir serbest kalma maddesi ile katıldı ve sözleşmesi 2023 yılına kadar geçerli. Kendisi FIFA 2022’ye göre şu anda dünyanın en iyi kalecisi.
6. Neymar Jr – PSG – LW - 91 ortalama
- Yaş: 29
- Kullandığı ayak: Sol
- Ülke: Brezilya
Brezilya’nın yıldız yerleştirme merkezlerinden Santos takımından Barcelona’ya flaş bir transfer ile dünyayı sarsan, orada Messi ve Suarez ile dünyan en iyi hücumcu 3’lülerinin arasına giren Neymar Jr., yine şok bir transferle PSG’ye gitmişti ve hâlâ orada ancak yıllar sonra şu anda Messi’yle kavuşmuş durumdalar.
5. Kylian Mbappe – PSG - ST - 91 ortalama
- Yaş: 23
- Kullandığı ayak: Sol
- Ülke: Fransa
FIFA 2022’nin kapak yıldızı, dünyanın en genç Dünya Kupası kazanan oyuncularından biri olan Kylian Mbappe, Monaco’dan transfer olduğu PSG’de yıllardır Neymar ile lige ambargo koyuyor. Şimdi yanlarına Messi de eklenince PSG, Şampiyonlar Ligi’nde de büyük bir tehdit oluşturacak gibi.
4. Kevin De Bruyne - Manchester City - CM - 91 ortalama
- Yaş: 30
- Kullandığı ayak: Sol
- Ülke: Belçika
Kevin De Bruyne, İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City’nin orta sahasında görev alan Belçikalı profesyonel bir futbolcudur. 2015 yılında 232.200.000 €'luk bir serbest kalma maddesi ile kulübe katıldı ve sözleşmesi 2025 yılına kadar geçerli. De Bruyne, Belçika milli takımında da görev alıyor.
3. Cristiano Ronaldo - Manchester United - ST - 91 ortalama
- Yaş: 36
- Kullandığı ayak: Sol
- Ülke: Portekiz
Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve tekrar Manchester United. Kral evine geri döndü. Cristiano Ronaldo, Juventus’dan çalkantılarla geldiği Manchester United’da, evinde kalitesini göstermeye devam ediyor.
2. Robert Lewandowski – Bayern München - ST - 92 ortalama
- Yaş: 33
- Kullandığı ayak: Sol
- Ülke: Polonya
Geçtiğimiz Ballon d’Or ödüllerinde Messi’yi geçip ödülü alamaması ile gündem olan, FIFA 2022’ye göre dünyanın en iyi santraforu olan Lewandowski, şu anda ve uzun süredir Bayern Münih’in hücum hattında yer alıyor.
1. Lionel Messi - PSG – RW - 93 ortalama
- Yaş: 34
- Kullandığı ayak: Sol
- Ülke: Arjantin
Geldik hem gerçek hayatta hem de FIFA 2022’de dünyanın en iyi futbolcusuna. Lionel Messi. Yıllardır Barcelona’da efsane olan Messi’nin kariyerinden bahsetmemize bile gerek yok. Son Ballon d’Or ödülünün son sahibi şu anda PSG’de eski takım arkadaşı Neymar Jr. ile mutlu mesut hayatına devam ediyor.
FIFA 2022’nin en iyi 50 oyuncusu listesinin tamamı:
- Lionel Messi - PSG - RW - 93 ortalama
- Robert Lewandowski - Bayern München - ST - 92 ortalama
- Cristiano Ronaldo - Manchester United - ST - 91 ortalama
- Kevin De Bruyne - Manchester City - CM - 91 ortalama
- Kylian Mbappe - PSG - ST - 91 ortalama
- Neymar Jr - PSG – LW - 91 ortalama
- Jan Oblak - Atletico Madrid - GK - 91 ortalama
- Harry Kane - Tottenham - ST - 90 ortalama
- N’Golo Kante - Chelsea – CDM - 90 ortalama
- Manuel Neuer - Bayern Munich - GK - 90 ortalama
- Marc-Andre Ter Stegen - Barcelona - GK - 90 ortalama
- 12. Mohamed Salah - Liverpool - RW - 89 ortalama
- Donnarumma - PSG - GK - 89 ortalama
- Karim Benzema - Real Madrid - CF - 89 ortalama
- Virgil van Dijk - Liverpool - CB - 89 ortalama
- Joshua Kimmich - Bayern Munich - CDM - 89 ortalama
- Heung Min-Son - Tottenham - LM - 89 ortalama
- Alisson Becker - Liverpool - GK - 89 ortalama
- Thibaut Courtois - Real Madrid - GK - 89 ortalama
- Casemiro - Real Madrid - CDM - 89 ortalama
- Ederson - Manchester City - GK - 89 ortalama
- Sadio Mane - Liverpool - LW - 89 ortalama
- Luis Suarez - Atletico Madrid - ST - 88 ortalama
- Sergio Ramos - PSG - CB - 88 ortalama
- Bruno Fernandes - Manchester United - CAM - 88 ortalama
- Romelu Lukaku - Chelsea - ST - 88 ortalama
- Raheem Sterling - Manchester City - LW - 88 ortalama
- Toni Kroos - Real Madrid - CM - 88 ortalama
- 29. Erling Haaland - Borussia Dortmund - ST - 88 ortalama
- Keylor Navas - PSG - GK - 88 ortalama
- 31. Marquinhos - PSG - CB - 87 ortalama
- Ruben Dias - Manchester City - CB - 87 ortalama
- Leon Goretzka - Bayern Munich - CM - 87 ortalama
- Andy Robertson - Liverpool - LB - 87 ortalama
- Thomas Müller - Bayern Munich - CAM - 87 ortalama
- Sergio Aguero - Barcelona - ST - 87 ortalama
- Paul Dybala - Juventus – CF - 87 ortalama
- Luka Modric - Real Madrid -CM - 87 ortalama
- Jadon Sancho - Manchester United - RM - 87 ortalama
- Frenkie De Jong - Barcelona - CM - 87 ortalama
- Angel Di Maria - PSG - RW - 87 ortalama
- Trent-Alexander Arnold - Liverpool - RB - 87 ortalama
- Paul Pogba - Manchester United - CM - 87 ortalama
- Marco Verratti - PSG - CM - 87 ortalama
- Wojciech Szczesny - Juventus - GK - 87 ortalama
- Ciro Immobile - Lazio - ST - 87 ortalama
- Hugo Lloris - Tottenham - GK - 87 ortalama
- Lorenzo Insigne - Napoli - ST - 86 ortalama
- Sergio Busquets - Barcelona - CDM - 86 ortalama
- Joao Cancel - Man City - RB - 86 ortalama
FIFA 2022’ye göre en iyi Türk futbolcular:
- Ozan Kabak
- Cengiz Ünder
- Merih Demiral
- Altay Bayındır
- Yusuf Yazıcı
- Zeki Çelik
- Uğurcan Çakır
- Çağlar Söyüncü
- Burak Yılmaz
- Hakan Çalhanoğlu
10. Ozan Kabak – Norwich City – CB – 76 ortalama
- Yaş: 21
- Kullandığı ayak: Sağ
- Ülke: İngiltere
Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği iyi performansla Liverpool, Schalke gibi klüplerde boy gösteren başarılı genç defans oyuncusu Ozan Kabak, şu anda Premier Lig’de Norwich City takımında mücadele ediyor ve takımıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
9. Cengiz Ünder - Olympique de Marseille – CAM – 77 ortalama
- Yaş: 24
- Kullandığı ayak: Sol
- Ülke: Fransa
Roma, Leicester ve Olympique de Marseille. 3 büyük takımda forma şansı bulan Cengiz Ünder’in kariyeri oldukça parlak ve yeteneklerini milli takımda da sergiliyor. Sağ kanadın şeytanı olan Cengiz Ünder, şu anda Marsilya’da forma giyiyor ve 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
8. Merih Demiral – Atalanta – CB – 77 ortalama
- Yaş: 23
- Kullandığı ayak: Sağ
- Ülke: İtalya
Juventus’a transferiyle Türkiye’yi ve dünyayı sallasa da oradaki performansıyla bu başarıyı devam ettiremeyen Merih Demiral, İtalya Serie A'da Atalanta’nın arka hattını koruyor. Kendisinin kontratı 2022 yılına kadar geçerli.
7. Altay Bayındır - Fenerbahçe SK - GK - 77 ortalama
- Yaş: 23
- Kullandığı ayak: Sağ
- Ülke: Türkiye
Türkiye Süper Ligi'nde Ankaragücü’nden transfer olduğu Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Altay Bayındır, aynı zamanda milli takımın da kalesini koruyor. Klübe 2019'da 37.800.000 € tutarında bir serbest kalma maddesi ile transfer oldu ve sözleşmesi 2023'e kadar geçerli.
6.Yusuf Yazıcı - LOSC Lille - CAM - 78 ortalama
- Yaş: 24
- Kullandığı ayak: Sol
- Ülke: Fransa
Lille’de forma giyen orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile çok iyi bir kariyer çiziyor. 2019 yılında kulübe 40.500.000 €'luk serbest kalma maddesi ile katılan yıldızın sözleşmesi 2024 yılına kadar geçerli.
5. Zeki Çelik - LOSC Lille – RB – 79 ortalama
- Yaş: 24
- Kullandığı ayak: Sağ
- Ülke: Fransa
Zeki Çelik, Fransa Ligue 1'de LOSC Lille takımında Burak abisi ve Yusuf kardeşi ile oynuyor ve sağ bek pozisyonunda görev alıyor. 2018 yılında Lille’e 43.500.000 € serbest kalma maddesi ile transfer oldu ve sözleşmesi 2023 yılına kadar geçerli.
4. Uğurcan Çakır – Trabzonspor – GK – 79 ortalama
- Yaş: 25
- Kullandığı ayak: Sağ
- Ülke: Türkiye
Uğurcan Çakır, Süper Lig'de Trabzonspor'da ve Türkiye milli takımında kalecilik görevi yapıyor Trabzon’a 2014 yılında 39.400.000 € tutarında bir serbest kalma maddesi ile katıldı ve sözleşmesi 2025 yılına kadar geçerli.
3. Çağlar Söyüncü - Leicester City – CB – 80 ortalama
- Yaş: 25
- Kullandığı ayak: Sağ
- Ülke: İngiltere
Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City forması giyen ve oranın arka hattını tek başına bir duvar gibi koruyan, Altınordu altyapısından çıkmış profesyonel futbolcudur. Leicester’a 2018 yılında transfer oldu ve 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
2. Burak Yılmaz 81 – LOSC Lille – ST – 81 ortalama
- Yaş: 36
- Kullandığı ayak: Sağ
- Ülke: Fransa
Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'de LOSC Lille takımının forvet pozisyonunda görev yapan, Türkiye’de doğup yetişmiş profesyonel futbolcudur. 2020 yılında Lille klubüne 20.900.000 €'luk serbest kalma maddesi ile katıldı ve burada geçtiğimiz sene gol kralı olarak şampiyonluğa ulaştı. Sözleşmesi de 2022 yılına kadar geçerli.
1. Hakan Çalhanoğlu – Inter – CAM – 82 ortalama
- Yaş: 27
- Kullandığı ayak: Sağ
- Ülke: İtalya
Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'da Inter forması giyen Merkez Hücum Orta Saha (CAM,LM) pozisyonlarında oynayan ve Almanya’da büyüyüp yetişmiş olan Türk asıllı bir oyuncudur. 2021'de 62.100.000 €'luk serbest kalma maddesi ile Milan’dan Inter’e transfer oldu ve 2024’e kadar sözleşme imzaladı.
Böylelikle FIFA 2022’deki dünyanın ve Türkiye’nin en iyi oyuncularını sıraladığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın...