FIFA 2022'ye Göre Türkiye ve Dünyadaki En İyi Futbolcular

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Messi mi Yoksa Ronaldo mu? İşte FIFA 2022 Skorlarına Göre Türkiye ve Dünyadaki En İyi Futbolcular

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Her sene yenisi çıksa danaynı satış rakamlarını elde etmeyi başaran nadir oyun serilerinden olan ve sevilen futbol oyunu FIFA, 2022 yılında da bizlerle buluştu. FIFA 2022’deki skorlarına göre en iyi futbolcuları sizler için sıraladık. Listenin sonlarına doğru FIFA 2022’deki en iyi Türk futbolcuları da bulabilirsiniz.

Futbolseverlerin, özellikle de oyun oynamayı sevenlerin favori oyun serisi FIFA, 2022 yılında FIFA 2022 ile beğeniye çıkıyor. EA Games, FIFA 2022’de birçok yenilik tanıttı ancak bugünkü içeriğimizde bunu konu almıyoruz.

Bu yazımızda FIFA 2022’deki skorlarına göre dünyada ve Türkiye’deki en iyi oyuncuları sıraladık. İlk olarak FIFA 22’ye göre dünyadaki en iyi 50 oyuncuyu, daha sonra en iyi 10 Türk oyuncuyu aşağıda bulabilirsiniz.

FIFA 2022’ye göre en iyi futbolcular:

  • Manuel Neuer 
  • N'Golo Kante
  • Harry Kane
  • Jan Oblak
  • Neymar Jr
  • Kylian Mbappe
  • Kevin de Bruyne
  • Cristiano Ronaldo
  • Robert Lewandowski
  • Lionel Messi

10. Manuel Neuer - Bayern Munich – GK - 90 ortalama

manuel neuer

  • Yaş: 35
  • Kullandığı ayak: Sol
  • Ülke: Almanya

Yıllardır Bayern Münih’in kalesini koruyan ve kaleden çıkışlarıyla ikonikleşen Neuer, FIFA 2022’nin en iyi ilk 10 oyuncusunun arasında yer alsa da en iyi kalecisi değil. Kendisi Almanya milli takımının da kalesini koruyor ve Bayern Münih ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

9. N’Golo Kante - Chelsea – CDM - 90 ortalama

ngolo kante

  • Yaş: 30
  • Kullandığı ayak: Sol
  • Ülke: Fransa

Afrika kökenli Fransız N'Golo Kanté, İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea’nin orta sahasında görev alıyor. Kulübe 2016 yılında 185.000.000 € tutarında bir serbest kalma maddesi ile katıldı ve sözleşmesi 2023 yılına kadar geçerli. Ayrıca uluslararası müsabakalarda 13 numara forma giyen Fransa milli takımıyla da Dünya Kupasını kazandı.

8. Harry Kane – Tottenham - ST - 90 ortalama

harry kane

  • Yaş: 28
  • Kullandığı ayak: Sol
  • Ülke: İngiltere

Popüler biri haline geldiği Tottenham kulübünde hâlâ santrafor olarak görev alan İngiliz oyuncu Harry Kane, Premier Lig’in önde gelen hücumcularından biri. 2010 yılında 246.100.000 €'luk bir serbest kalma maddesi ile kulübe katıldı ve sözleşmesi 2024 yılına kadar geçerli. Kane ayrıca İngiltere milli takımında da santrafor olarak görev alıyor.

7. Jan Oblak - Atletico Madrid – GK - 91 ortalama

jan oblak

  • Yaş: 29
  • Kullandığı ayak: Sol
  • Ülke: Slovakya

Jan Oblak, Atletico Madrid’in kalesini koruyan Sloven profesyonel bir futbolcudur. Kulübe 2014 yılında 238.000.000 € tutarında bir serbest kalma maddesi ile katıldı ve sözleşmesi 2023 yılına kadar geçerli. Kendisi FIFA 2022’ye göre şu anda dünyanın en iyi kalecisi.

6. Neymar Jr – PSG – LW - 91 ortalama

neymar jr.

  • Yaş: 29
  • Kullandığı ayak: Sol
  • Ülke: Brezilya

Brezilya’nın yıldız yerleştirme merkezlerinden Santos takımından Barcelona’ya flaş bir transfer ile dünyayı sarsan, orada Messi ve Suarez ile dünyan en iyi hücumcu 3’lülerinin arasına giren Neymar Jr., yine şok bir transferle PSG’ye gitmişti ve hâlâ orada ancak yıllar sonra şu anda Messi’yle kavuşmuş durumdalar.

5. Kylian Mbappe – PSG - ST - 91 ortalama

kylian mbappe

  • Yaş: 23
  • Kullandığı ayak: Sol
  • Ülke: Fransa

FIFA 2022’nin kapak yıldızı, dünyanın en genç Dünya Kupası kazanan oyuncularından biri olan Kylian Mbappe, Monaco’dan transfer olduğu PSG’de yıllardır Neymar ile lige ambargo koyuyor. Şimdi yanlarına Messi de eklenince PSG, Şampiyonlar Ligi’nde de büyük bir tehdit oluşturacak gibi.

4. Kevin De Bruyne - Manchester City - CM - 91 ortalama

kevin de bruyne

  • Yaş: 30
  • Kullandığı ayak: Sol
  • Ülke: Belçika

Kevin De Bruyne, İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City’nin orta sahasında görev alan Belçikalı profesyonel bir futbolcudur. 2015 yılında 232.200.000 €'luk bir serbest kalma maddesi ile kulübe katıldı ve sözleşmesi 2025 yılına kadar geçerli. De Bruyne, Belçika milli takımında da görev alıyor.

3. Cristiano Ronaldo - Manchester United - ST - 91 ortalama

cristiano ronaldo

  • Yaş: 36
  • Kullandığı ayak: Sol
  • Ülke: Portekiz

Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve tekrar Manchester United. Kral evine geri döndü. Cristiano Ronaldo, Juventus’dan çalkantılarla geldiği Manchester United’da, evinde kalitesini göstermeye devam ediyor.

2. Robert Lewandowski – Bayern München -  ST - 92 ortalama

robert lewandowski

  • Yaş: 33
  • Kullandığı ayak: Sol
  • Ülke: Polonya

Geçtiğimiz Ballon d’Or ödüllerinde Messi’yi geçip ödülü alamaması ile gündem olan, FIFA 2022’ye göre dünyanın en iyi santraforu olan Lewandowski, şu anda ve uzun süredir Bayern Münih’in hücum hattında yer alıyor.

1. Lionel Messi - PSG – RW - 93 ortalama

lionel messi

  • Yaş: 34
  • Kullandığı ayak: Sol
  • Ülke: Arjantin

Geldik hem gerçek hayatta hem de FIFA 2022’de dünyanın en iyi futbolcusuna. Lionel Messi. Yıllardır Barcelona’da efsane olan Messi’nin kariyerinden bahsetmemize bile gerek yok. Son Ballon d’Or ödülünün son sahibi şu anda PSG’de eski takım arkadaşı Neymar Jr. ile mutlu mesut hayatına devam ediyor.

FIFA 2022’nin en iyi 50 oyuncusu listesinin tamamı:

  1. Lionel Messi - PSG - RW - 93 ortalama
  2. Robert Lewandowski - Bayern München -  ST - 92 ortalama
  3. Cristiano Ronaldo - Manchester United - ST - 91 ortalama
  4. Kevin De Bruyne - Manchester City - CM - 91 ortalama
  5. Kylian Mbappe - PSG - ST - 91 ortalama
  6. Neymar Jr - PSG – LW - 91 ortalama
  7. Jan Oblak - Atletico Madrid - GK - 91 ortalama
  8. Harry Kane - Tottenham - ST - 90 ortalama
  9. N’Golo Kante - Chelsea – CDM - 90 ortalama
  10. Manuel Neuer - Bayern Munich - GK - 90 ortalama
  11. Marc-Andre Ter Stegen - Barcelona - GK - 90 ortalama
  12. 12. Mohamed Salah - Liverpool - RW - 89 ortalama
  13. Donnarumma - PSG - GK - 89 ortalama
  14. Karim Benzema - Real Madrid - CF - 89 ortalama
  15. Virgil van Dijk - Liverpool - CB - 89 ortalama
  16. Joshua Kimmich - Bayern Munich - CDM - 89 ortalama
  17. Heung Min-Son - Tottenham - LM - 89 ortalama
  18. Alisson Becker - Liverpool - GK - 89 ortalama
  19. Thibaut Courtois - Real Madrid - GK - 89 ortalama
  20. Casemiro - Real Madrid - CDM - 89 ortalama
  21. Ederson - Manchester City - GK - 89 ortalama
  22. Sadio Mane - Liverpool - LW - 89 ortalama
  23. Luis Suarez - Atletico Madrid - ST - 88 ortalama
  24. Sergio Ramos - PSG - CB - 88 ortalama
  25. Bruno Fernandes - Manchester United - CAM - 88 ortalama
  26. Romelu Lukaku - Chelsea - ST - 88 ortalama
  27. Raheem Sterling - Manchester City - LW - 88 ortalama
  28. Toni Kroos - Real Madrid - CM - 88 ortalama
  29. 29. Erling Haaland - Borussia Dortmund - ST - 88 ortalama
  30. Keylor Navas - PSG - GK - 88 ortalama
  31. 31. Marquinhos  - PSG - CB - 87 ortalama
  32. Ruben Dias - Manchester City - CB - 87 ortalama
  33. Leon Goretzka - Bayern Munich - CM - 87 ortalama
  34. Andy Robertson - Liverpool - LB - 87 ortalama
  35. Thomas Müller - Bayern Munich - CAM - 87 ortalama
  36. Sergio Aguero - Barcelona - ST - 87 ortalama
  37. Paul Dybala - Juventus – CF - 87 ortalama
  38. Luka Modric - Real Madrid -CM - 87 ortalama
  39. Jadon Sancho - Manchester United - RM - 87 ortalama
  40. Frenkie De Jong - Barcelona - CM - 87 ortalama
  41. Angel Di Maria - PSG - RW - 87 ortalama
  42. Trent-Alexander Arnold - Liverpool - RB - 87 ortalama
  43. Paul Pogba - Manchester United - CM - 87 ortalama
  44. Marco Verratti - PSG - CM - 87 ortalama
  45. Wojciech Szczesny - Juventus - GK - 87 ortalama
  46. Ciro Immobile - Lazio - ST - 87 ortalama
  47. Hugo Lloris - Tottenham - GK - 87 ortalama
  48. Lorenzo Insigne - Napoli - ST - 86 ortalama
  49. Sergio Busquets - Barcelona - CDM - 86 ortalama
  50. Joao Cancel - Man City - RB - 86 ortalama

FIFA 2022’ye göre en iyi Türk futbolcular:

  • Ozan Kabak
  • Cengiz Ünder
  • Merih Demiral
  • Altay Bayındır
  • Yusuf Yazıcı
  • Zeki Çelik
  • Uğurcan Çakır
  • Çağlar Söyüncü 
  • Burak Yılmaz
  • Hakan Çalhanoğlu

10. Ozan Kabak – Norwich City – CB – 76 ortalama

ozan kabak

  • Yaş: 21
  • Kullandığı ayak: Sağ
  • Ülke: İngiltere

Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği iyi performansla Liverpool, Schalke gibi klüplerde boy gösteren başarılı genç defans oyuncusu Ozan Kabak, şu anda Premier Lig’de Norwich City takımında mücadele ediyor ve takımıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

9. Cengiz Ünder - Olympique de Marseille – CAM – 77 ortalama

cengiz ünder

  • Yaş: 24
  • Kullandığı ayak: Sol
  • Ülke: Fransa

Roma, Leicester ve Olympique de Marseille. 3 büyük takımda forma şansı bulan Cengiz Ünder’in kariyeri oldukça parlak ve yeteneklerini milli takımda da sergiliyor. Sağ kanadın şeytanı olan Cengiz Ünder, şu anda Marsilya’da forma giyiyor ve 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

8. Merih Demiral – Atalanta – CB – 77 ortalama

merih demiral

  • Yaş: 23
  • Kullandığı ayak: Sağ
  • Ülke: İtalya

Juventus’a transferiyle Türkiye’yi ve dünyayı sallasa da oradaki performansıyla bu başarıyı devam ettiremeyen Merih Demiral, İtalya Serie A'da Atalanta’nın arka hattını koruyor. Kendisinin kontratı 2022 yılına kadar geçerli.

7. Altay Bayındır - Fenerbahçe SK - GK - 77 ortalama

altay bayındır

  • Yaş: 23
  • Kullandığı ayak: Sağ
  • Ülke: Türkiye

Türkiye Süper Ligi'nde Ankaragücü’nden transfer olduğu Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Altay Bayındır, aynı zamanda milli takımın da kalesini koruyor. Klübe 2019'da 37.800.000 € tutarında bir serbest kalma maddesi ile transfer oldu ve sözleşmesi 2023'e kadar geçerli.

6.Yusuf Yazıcı - LOSC Lille - CAM - 78 ortalama

yusuf yazıcı

  • Yaş: 24
  • Kullandığı ayak: Sol
  • Ülke: Fransa

Lille’de forma giyen orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile çok iyi bir kariyer çiziyor. 2019 yılında kulübe 40.500.000 €'luk serbest kalma maddesi ile katılan yıldızın sözleşmesi 2024 yılına kadar geçerli.

5. Zeki Çelik - LOSC Lille – RB – 79 ortalama

zeki çelik

  • Yaş: 24
  • Kullandığı ayak: Sağ
  • Ülke: Fransa

Zeki Çelik, Fransa Ligue 1'de LOSC Lille takımında Burak abisi ve Yusuf kardeşi ile oynuyor ve sağ bek pozisyonunda görev alıyor. 2018 yılında Lille’e 43.500.000 € serbest kalma maddesi ile transfer oldu ve sözleşmesi 2023 yılına kadar geçerli.

4. Uğurcan Çakır – Trabzonspor – GK – 79 ortalama

uğurcan çakır

  • Yaş: 25
  • Kullandığı ayak: Sağ
  • Ülke: Türkiye

Uğurcan Çakır, Süper Lig'de Trabzonspor'da ve Türkiye milli takımında kalecilik görevi yapıyor Trabzon’a 2014 yılında 39.400.000 € tutarında bir serbest kalma maddesi ile katıldı ve sözleşmesi 2025 yılına kadar geçerli.

3. Çağlar Söyüncü - Leicester City – CB – 80 ortalama

çağlar söyüncü

  • Yaş: 25
  • Kullandığı ayak: Sağ
  • Ülke: İngiltere

Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City forması giyen ve oranın arka hattını tek başına bir duvar gibi koruyan, Altınordu altyapısından çıkmış profesyonel futbolcudur. Leicester’a 2018 yılında transfer oldu ve 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2. Burak Yılmaz 81 – LOSC Lille – ST – 81 ortalama

burak yılmaz

  • Yaş: 36
  • Kullandığı ayak: Sağ
  • Ülke: Fransa

Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'de LOSC Lille takımının forvet pozisyonunda görev yapan, Türkiye’de doğup yetişmiş profesyonel futbolcudur. 2020 yılında Lille klubüne 20.900.000 €'luk serbest kalma maddesi ile katıldı ve burada geçtiğimiz sene gol kralı olarak şampiyonluğa ulaştı. Sözleşmesi de 2022 yılına kadar geçerli.

1. Hakan Çalhanoğlu – Inter – CAM – 82 ortalama

hakan çalhanoğlu

  • Yaş: 27
  • Kullandığı ayak: Sağ
  • Ülke: İtalya

Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'da Inter forması giyen Merkez Hücum Orta Saha (CAM,LM) pozisyonlarında oynayan ve Almanya’da büyüyüp yetişmiş olan Türk asıllı bir oyuncudur. 2021'de 62.100.000 €'luk serbest kalma maddesi ile Milan’dan Inter’e transfer oldu ve 2024’e kadar sözleşme imzaladı.

Böylelikle FIFA 2022’deki dünyanın ve Türkiye’nin en iyi oyuncularını sıraladığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın...
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