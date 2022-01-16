FIFA 2022'ye Göre Türkiye ve Dünyadaki En İyi Futbolcular

Her sene yenisi çıksa danaynı satış rakamlarını elde etmeyi başaran nadir oyun serilerinden olan ve sevilen futbol oyunu FIFA, 2022 yılında da bizlerle buluştu. FIFA 2022’deki skorlarına göre en iyi futbolcuları sizler için sıraladık. Listenin sonlarına doğru FIFA 2022’deki en iyi Türk futbolcuları da bulabilirsiniz.

Futbolseverlerin, özellikle de oyun oynamayı sevenlerin favori oyun serisi FIFA, 2022 yılında FIFA 2022 ile beğeniye çıkıyor. EA Games, FIFA 2022’de birçok yenilik tanıttı ancak bugünkü içeriğimizde bunu konu almıyoruz.

Bu yazımızda FIFA 2022’deki skorlarına göre dünyada ve Türkiye’deki en iyi oyuncuları sıraladık. İlk olarak FIFA 22’ye göre dünyadaki en iyi 50 oyuncuyu, daha sonra en iyi 10 Türk oyuncuyu aşağıda bulabilirsiniz.

FIFA 2022’ye göre en iyi futbolcular:

Manuel Neuer

N'Golo Kante

Harry Kane

Jan Oblak

Neymar Jr

Kylian Mbappe

Kevin de Bruyne

Cristiano Ronaldo

Robert Lewandowski

Lionel Messi

10. Manuel Neuer - Bayern Munich – GK - 90 ortalama

Yaş: 35

Kullandığı ayak: Sol

Ülke: Almanya

Yıllardır Bayern Münih’in kalesini koruyan ve kaleden çıkışlarıyla ikonikleşen Neuer, FIFA 2022’nin en iyi ilk 10 oyuncusunun arasında yer alsa da en iyi kalecisi değil. Kendisi Almanya milli takımının da kalesini koruyor ve Bayern Münih ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

9. N’Golo Kante - Chelsea – CDM - 90 ortalama

Yaş: 30

Kullandığı ayak: Sol

Ülke: Fransa

Afrika kökenli Fransız N'Golo Kanté, İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea’nin orta sahasında görev alıyor. Kulübe 2016 yılında 185.000.000 € tutarında bir serbest kalma maddesi ile katıldı ve sözleşmesi 2023 yılına kadar geçerli. Ayrıca uluslararası müsabakalarda 13 numara forma giyen Fransa milli takımıyla da Dünya Kupasını kazandı.

8. Harry Kane – Tottenham - ST - 90 ortalama

Yaş: 28

Kullandığı ayak: Sol

Ülke: İngiltere

Popüler biri haline geldiği Tottenham kulübünde hâlâ santrafor olarak görev alan İngiliz oyuncu Harry Kane, Premier Lig’in önde gelen hücumcularından biri. 2010 yılında 246.100.000 €'luk bir serbest kalma maddesi ile kulübe katıldı ve sözleşmesi 2024 yılına kadar geçerli. Kane ayrıca İngiltere milli takımında da santrafor olarak görev alıyor.

7. Jan Oblak - Atletico Madrid – GK - 91 ortalama

Yaş: 29

Kullandığı ayak: Sol

Ülke: Slovakya

Jan Oblak, Atletico Madrid’in kalesini koruyan Sloven profesyonel bir futbolcudur. Kulübe 2014 yılında 238.000.000 € tutarında bir serbest kalma maddesi ile katıldı ve sözleşmesi 2023 yılına kadar geçerli. Kendisi FIFA 2022’ye göre şu anda dünyanın en iyi kalecisi.

6. Neymar Jr – PSG – LW - 91 ortalama

Yaş: 29

Kullandığı ayak: Sol

Ülke: Brezilya

Brezilya’nın yıldız yerleştirme merkezlerinden Santos takımından Barcelona’ya flaş bir transfer ile dünyayı sarsan, orada Messi ve Suarez ile dünyan en iyi hücumcu 3’lülerinin arasına giren Neymar Jr., yine şok bir transferle PSG’ye gitmişti ve hâlâ orada ancak yıllar sonra şu anda Messi’yle kavuşmuş durumdalar.

5. Kylian Mbappe – PSG - ST - 91 ortalama

Yaş: 23

Kullandığı ayak: Sol

Ülke: Fransa

FIFA 2022’nin kapak yıldızı, dünyanın en genç Dünya Kupası kazanan oyuncularından biri olan Kylian Mbappe, Monaco’dan transfer olduğu PSG’de yıllardır Neymar ile lige ambargo koyuyor. Şimdi yanlarına Messi de eklenince PSG, Şampiyonlar Ligi’nde de büyük bir tehdit oluşturacak gibi.

4. Kevin De Bruyne - Manchester City - CM - 91 ortalama

Yaş: 30

Kullandığı ayak: Sol

Ülke: Belçika

Kevin De Bruyne, İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City’nin orta sahasında görev alan Belçikalı profesyonel bir futbolcudur. 2015 yılında 232.200.000 €'luk bir serbest kalma maddesi ile kulübe katıldı ve sözleşmesi 2025 yılına kadar geçerli. De Bruyne, Belçika milli takımında da görev alıyor.

3. Cristiano Ronaldo - Manchester United - ST - 91 ortalama

Yaş: 36

Kullandığı ayak: Sol

Ülke: Portekiz

Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve tekrar Manchester United. Kral evine geri döndü. Cristiano Ronaldo, Juventus’dan çalkantılarla geldiği Manchester United’da, evinde kalitesini göstermeye devam ediyor.

2. Robert Lewandowski – Bayern München - ST - 92 ortalama

Yaş: 33

Kullandığı ayak: Sol

Ülke: Polonya

Geçtiğimiz Ballon d’Or ödüllerinde Messi’yi geçip ödülü alamaması ile gündem olan, FIFA 2022’ye göre dünyanın en iyi santraforu olan Lewandowski, şu anda ve uzun süredir Bayern Münih’in hücum hattında yer alıyor.

1. Lionel Messi - PSG – RW - 93 ortalama

Yaş: 34

Kullandığı ayak: Sol

Ülke: Arjantin

Geldik hem gerçek hayatta hem de FIFA 2022’de dünyanın en iyi futbolcusuna. Lionel Messi. Yıllardır Barcelona’da efsane olan Messi’nin kariyerinden bahsetmemize bile gerek yok. Son Ballon d’Or ödülünün son sahibi şu anda PSG’de eski takım arkadaşı Neymar Jr. ile mutlu mesut hayatına devam ediyor.

FIFA 2022’nin en iyi 50 oyuncusu listesinin tamamı:

Lionel Messi - PSG - RW - 93 ortalama Robert Lewandowski - Bayern München - ST - 92 ortalama Cristiano Ronaldo - Manchester United - ST - 91 ortalama Kevin De Bruyne - Manchester City - CM - 91 ortalama Kylian Mbappe - PSG - ST - 91 ortalama Neymar Jr - PSG – LW - 91 ortalama Jan Oblak - Atletico Madrid - GK - 91 ortalama Harry Kane - Tottenham - ST - 90 ortalama N’Golo Kante - Chelsea – CDM - 90 ortalama Manuel Neuer - Bayern Munich - GK - 90 ortalama Marc-Andre Ter Stegen - Barcelona - GK - 90 ortalama 12. Mohamed Salah - Liverpool - RW - 89 ortalama Donnarumma - PSG - GK - 89 ortalama Karim Benzema - Real Madrid - CF - 89 ortalama Virgil van Dijk - Liverpool - CB - 89 ortalama Joshua Kimmich - Bayern Munich - CDM - 89 ortalama Heung Min-Son - Tottenham - LM - 89 ortalama Alisson Becker - Liverpool - GK - 89 ortalama Thibaut Courtois - Real Madrid - GK - 89 ortalama Casemiro - Real Madrid - CDM - 89 ortalama Ederson - Manchester City - GK - 89 ortalama Sadio Mane - Liverpool - LW - 89 ortalama Luis Suarez - Atletico Madrid - ST - 88 ortalama Sergio Ramos - PSG - CB - 88 ortalama Bruno Fernandes - Manchester United - CAM - 88 ortalama Romelu Lukaku - Chelsea - ST - 88 ortalama Raheem Sterling - Manchester City - LW - 88 ortalama Toni Kroos - Real Madrid - CM - 88 ortalama 29. Erling Haaland - Borussia Dortmund - ST - 88 ortalama Keylor Navas - PSG - GK - 88 ortalama 31. Marquinhos - PSG - CB - 87 ortalama Ruben Dias - Manchester City - CB - 87 ortalama Leon Goretzka - Bayern Munich - CM - 87 ortalama Andy Robertson - Liverpool - LB - 87 ortalama Thomas Müller - Bayern Munich - CAM - 87 ortalama Sergio Aguero - Barcelona - ST - 87 ortalama Paul Dybala - Juventus – CF - 87 ortalama Luka Modric - Real Madrid -CM - 87 ortalama Jadon Sancho - Manchester United - RM - 87 ortalama Frenkie De Jong - Barcelona - CM - 87 ortalama Angel Di Maria - PSG - RW - 87 ortalama Trent-Alexander Arnold - Liverpool - RB - 87 ortalama Paul Pogba - Manchester United - CM - 87 ortalama Marco Verratti - PSG - CM - 87 ortalama Wojciech Szczesny - Juventus - GK - 87 ortalama Ciro Immobile - Lazio - ST - 87 ortalama Hugo Lloris - Tottenham - GK - 87 ortalama Lorenzo Insigne - Napoli - ST - 86 ortalama Sergio Busquets - Barcelona - CDM - 86 ortalama Joao Cancel - Man City - RB - 86 ortalama

FIFA 2022’ye göre en iyi Türk futbolcular:

Ozan Kabak

Cengiz Ünder

Merih Demiral

Altay Bayındır

Yusuf Yazıcı

Zeki Çelik

Uğurcan Çakır

Çağlar Söyüncü

Burak Yılmaz

Hakan Çalhanoğlu

10. Ozan Kabak – Norwich City – CB – 76 ortalama

Yaş: 21

Kullandığı ayak: Sağ

Ülke: İngiltere

Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği iyi performansla Liverpool, Schalke gibi klüplerde boy gösteren başarılı genç defans oyuncusu Ozan Kabak, şu anda Premier Lig’de Norwich City takımında mücadele ediyor ve takımıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

9. Cengiz Ünder - Olympique de Marseille – CAM – 77 ortalama

Yaş: 24

Kullandığı ayak: Sol

Ülke: Fransa

Roma, Leicester ve Olympique de Marseille. 3 büyük takımda forma şansı bulan Cengiz Ünder’in kariyeri oldukça parlak ve yeteneklerini milli takımda da sergiliyor. Sağ kanadın şeytanı olan Cengiz Ünder, şu anda Marsilya’da forma giyiyor ve 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

8. Merih Demiral – Atalanta – CB – 77 ortalama

Yaş: 23

Kullandığı ayak: Sağ

Ülke: İtalya

Juventus’a transferiyle Türkiye’yi ve dünyayı sallasa da oradaki performansıyla bu başarıyı devam ettiremeyen Merih Demiral, İtalya Serie A'da Atalanta’nın arka hattını koruyor. Kendisinin kontratı 2022 yılına kadar geçerli.

7. Altay Bayındır - Fenerbahçe SK - GK - 77 ortalama

Yaş: 23

Kullandığı ayak: Sağ

Ülke: Türkiye

Türkiye Süper Ligi'nde Ankaragücü’nden transfer olduğu Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Altay Bayındır, aynı zamanda milli takımın da kalesini koruyor. Klübe 2019'da 37.800.000 € tutarında bir serbest kalma maddesi ile transfer oldu ve sözleşmesi 2023'e kadar geçerli.

6.Yusuf Yazıcı - LOSC Lille - CAM - 78 ortalama

Yaş: 24

Kullandığı ayak: Sol

Ülke: Fransa

Lille’de forma giyen orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile çok iyi bir kariyer çiziyor. 2019 yılında kulübe 40.500.000 €'luk serbest kalma maddesi ile katılan yıldızın sözleşmesi 2024 yılına kadar geçerli.

5. Zeki Çelik - LOSC Lille – RB – 79 ortalama

Yaş: 24

Kullandığı ayak: Sağ

Ülke: Fransa

Zeki Çelik, Fransa Ligue 1'de LOSC Lille takımında Burak abisi ve Yusuf kardeşi ile oynuyor ve sağ bek pozisyonunda görev alıyor. 2018 yılında Lille’e 43.500.000 € serbest kalma maddesi ile transfer oldu ve sözleşmesi 2023 yılına kadar geçerli.

4. Uğurcan Çakır – Trabzonspor – GK – 79 ortalama

Yaş: 25

Kullandığı ayak: Sağ

Ülke: Türkiye

Uğurcan Çakır, Süper Lig'de Trabzonspor'da ve Türkiye milli takımında kalecilik görevi yapıyor Trabzon’a 2014 yılında 39.400.000 € tutarında bir serbest kalma maddesi ile katıldı ve sözleşmesi 2025 yılına kadar geçerli.

3. Çağlar Söyüncü - Leicester City – CB – 80 ortalama

Yaş: 25

Kullandığı ayak: Sağ

Ülke: İngiltere

Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City forması giyen ve oranın arka hattını tek başına bir duvar gibi koruyan, Altınordu altyapısından çıkmış profesyonel futbolcudur. Leicester’a 2018 yılında transfer oldu ve 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2. Burak Yılmaz 81 – LOSC Lille – ST – 81 ortalama

Yaş: 36

Kullandığı ayak: Sağ

Ülke: Fransa

Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'de LOSC Lille takımının forvet pozisyonunda görev yapan, Türkiye’de doğup yetişmiş profesyonel futbolcudur. 2020 yılında Lille klubüne 20.900.000 €'luk serbest kalma maddesi ile katıldı ve burada geçtiğimiz sene gol kralı olarak şampiyonluğa ulaştı. Sözleşmesi de 2022 yılına kadar geçerli.

1. Hakan Çalhanoğlu – Inter – CAM – 82 ortalama

Yaş: 27

Kullandığı ayak: Sağ

Ülke: İtalya

Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'da Inter forması giyen Merkez Hücum Orta Saha (CAM,LM) pozisyonlarında oynayan ve Almanya’da büyüyüp yetişmiş olan Türk asıllı bir oyuncudur. 2021'de 62.100.000 €'luk serbest kalma maddesi ile Milan’dan Inter’e transfer oldu ve 2024’e kadar sözleşme imzaladı.

Böylelikle FIFA 2022’deki dünyanın ve Türkiye’nin en iyi oyuncularını sıraladığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın...