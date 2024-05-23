Filtre kahve makinesi önerisi arıyorsanız Philips’den Sinbo’ya her bütçeye uygun, birbirinden farklı özelliklere sahip filtre kahve makinelerinin yer aldığı içeriğimize mutlaka göz atın.

Artık neredeyse her evin mutfağında olan filtre kahve makineleri, kullanım kolaylığı ve pratikliği ile biliniyor. Bir fincan kahve dahi hazırlamaya vakit bulamadığınız zamanlarda bile tek tuşla size kahvenizi hazırlayan bu makineler, evlerin ve ofislerin vazgeçilmezleri.

Kahve içmeyi çok seviyorsanız ve kahve hazırlama sürecini kısaltıp lezzet deneyiminizi artırmak istiyorsanız filtre kahve makinelerine bir şans vermenizi öneririz. Birçok seçeneğin bulunduğu bu alanda eğer siz de hala hangi kahve makinesini alacağınızı bilmiyorsanız; en iyi filtre kahve makinesi markalarını derlediğimiz içeriğimize bir göz atıp, size uygun filtre kahve makinesini bulabilirsiniz.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Çıkarılabilir kahve çekirdeği haznesi: Evet, ikili çekirdek

Otomatik kapanma: Var

Ekran türü: LED

Çıkarılabilir su haznesi: Evet

Damlama durdurma: Var

Aroma karıştırıcı: Var

Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar: Cam demlik, demlik kapağı, filtre tutucu

Kahvenizi demlikte veya doğrudan kupada hazırlayın

Kireç temizleme hatırlatıcısı ve kireç temizleme fonksiyonu

Entegre öğütücü: Var

Filtre boyutu: 1x4

Zamanlama fonksiyonu: Var

Sıcak tutma özelliği: 5 saate kadar programlanabilir.

Philips All-In-1 Brew Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi, kahve keyfini en üst düzeye çıkarmak isteyenler için. 1000 ml su kapasitesi ve entegre öğütücüsü ile taze çekirdeklerden kahve yapabilirsiniz. Cihaz, 1000 W gücü sayesinde hızlıca ısınır ve otomatik kapanma özelliği ile güvenli kullanım sunar.

Damlama emniyeti, su seviyesi göstergesi ve LED ekran gibi özellikleriyle kullanımı son derece kolaydır. Ayrıca, programlanabilir olması sayesinde sabahları taze kahve kokusuyla uyanabilirsiniz.

"Ürün istediğim tüm özellikleri barındırıyor. 5 saate kadar sıcak tutma, kahve öğütme, çıkarılan su haznesi, suyu kendi ayarlaması her şey var. Daha ne olsun, çok sevdim. Üstelik çok şık."

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Önceden ayarlanabilen zamanlayıcı

Damlama önleyici

Otomatik kapanma

Su seviyesi göstergesi

Temizleme ve kullanım kolaylığı

Makinede yıkanabilen parçalar

Çıkarılabilir filtre tutucu

Fincan Kapasitesi: 15

Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 1200

Cam Hazne: Var

Güç (W): 1000

Philips Daily Collection Kahve Makinesi, her fincanda lezzet sunan aroma karıştırıcı özelliği ile dikkat çekiyor. 1,2 litre kapasitesi ile 15 büyük fincan kahve hazırlayabilen bu makine, zamanlayıcı özelliği sayesinde istediğiniz zaman kahve içmenizi sağlıyor. Otomatik kapanma özelliği ile enerji tasarrufu ve güvenlik sunması da başka avantajları.

Damlama önleyici sistemi, kahve demleme sırasında fincanınızı doldurmanıza olanak tanıyor. Ürünün cam sürahisi ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları, kullanımı ve temizliği oldukça kolaylaştırıyor.

“Gayet kullanışlı. Bu fiyata zaman ayarlı bir makine bulmak neredeyse imkânsız. Plastik kokusu yok. Damlatma yok. Kahve uzun süre sıcak kalabiliyor. Aroma karıştırıcı sayesinde kahvenin lezzetini daha iyi alabiliyorsunuz.”

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0.75 L kahve kapasitesi

7 fincan kahve kapasitesi

Homojen kahve demleme sistemi

Damlatma önleyici sistem

Sıcak tutma fonksiyonu

Çıkarılabilir ve yıkanabilir filtre

Gösterge ışıklı açma/kapama düğmesi

Güç (W): 800

Zamanlayıcı: Yok

Aşırı Isınma Emniyeti: Yok

Kahve Öğütücü: Yok

Sinbo SCM-2953 Filtre Kahve Makinesi, kahve keyfini pratik ve ekonomik bir şekilde evinize taşıyor. Kompakt tasarımıyla mutfağınızda yer kaplamayan bu makinenin kullanımı son derece basit.

Su haznesine suyu ekleyin, kahve filtresine kahvenizi koyun ve tek bir düğmeyle taze kahvenizi hazırlayın. Cihaz, bütçe dostu fiyatı ve performansıyla günlük kahve ihtiyaçlarınızı karşılamak için iyi bir seçenek.

“Fiyatına göre oldukça kullanışlı. 2018 Ağustos’ tan beri kullanıyorum hiçbir sıkıntı çıkmadı. Bir tane de eşim için aldım. Ölçeklendirmeyi doğru yaparsanız çok güzel içimli bir kahve hazırlayabilirsiniz.”

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Otomatik Kapanma: Var

Fincan Kapasitesi: 5

Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 750

Cam Hazne: Var

Su Seviyesi Göstergesi: Var

Damlama Emniyeti: Var

Güç (W): 1400

Zamanlayıcı: Yok

Karaca Hatır Plus 2 in 1 Kahve Makinesi, hem filtre kahve hem de Türk kahvesi yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor! Bu çok yönlü makine, yıkanabilir paslanmaz çelik filtresi ve ideal demleme sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Hazır olduğunda sizi uyaran sistemi ve filtre kahveyi 30 dakika boyunca sıcak tutma özelliği ile öne çıkıyor. Ayrıca, tek seferde 5 kişilik Türk kahvesi ve 5 kişilik filtre kahve yapabilme kapasitesi ile kalabalık misafirleri de ağırlayabilirsiniz.

“İkisi bir arada olması ürünün en güzel yönü bence. Türk kahvesini köpüklü yapıyor o konuda hiçbir sıkıntım yok. Filtre kahve de iyi bence. Başka bir makine ile kıyaslama yapamam çünkü ilk defa filtre kahve makinesi kullanıyorum. Filtre kahvesi kaynar olmuyor ama zaten normal demleme yapsam da kaynar olmuyordu. Filtre kahve içilme sıcaklığı için ideal olan bu diye düşünüyorum.”

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Schafer Robusta Filtre Kahve Makinesi

Otomatik Kapanma: Var

Fincan Kapasitesi: 10

Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 1,2 lt

Cam Hazne: Var

Su Seviyesi Göstergesi: Var

Damlama Emniyeti: Var

Güç (W): 800

Zamanlayıcı: Yok

Aşırı Isınma Emniyeti: Var

Kahve Öğütücü: Yok

Rahat Temizlik İçin Çıkarılabilir Filtre

Kahveyi Uzun Süre Sıcak Tutan Isıtıcı Taban

Tek Tuşla Açma/Kapama ve Güç Işığı

Schafer Robusta Filtre Kahve Makinesi, 800 W ısıtma gücü ve 1,25 litrelik cam haznesi ile hızlı ve pratik kahve keyfi sunuyor. Cihaz,10-12 fincan kapasitesi, damlatma önleyici sistemi ve kahveyi uzun süre sıcak tutan ısıtıcı tabanı ile öne çıkıyor.

Kolay temizlik için çıkarılabilir filtresi ve tek tuşla açma/kapama özelliği sayesinde kullanımı ise son derece rahat.

"Mutfak tezgâhında en az yer kaplayan, kahveyi harika hazırlayan, su haznesi 10 fincan kahve çıkarabilen, şık, kullanışlı, en önemlisi içinde kendi filtresi olduğu için kâğıt kullanmanıza gerek olmayacak müthiş bir makine. Daha ucuz muadilleri var ama bazı yorumlarda plastik kokuyor gibi şeyler yazmışlar o ucuz modeller için, ben Schafer in Türk kahvesi makinesini kullanıyordum oradan plastik kalitesini bildiğim için düşünmeden aldım, çok memnunum."

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Filtre Tipi: Kâğıt Filtre

Gövde: Paslanmaz Çelik

Su Tankı Kapasitesi (ml): 1.375 ml

Güç (W): 1080

Su Göstergesi: Var, Çift Yönlü

Sürahi, Malzeme: Cam

Filtre Sepeti: Çıkarılabilir

Ekran: Dijital Gösterge Ekranı

Damlama Emniyeti: Var

Fincan Kapasitesi: 12

Otomatik Kapanma: Var

Programlanabilir zamanlayıcı, demleme programını 24 saat önceden başlatmanızı sağlıyor. Aroma seçici, yalnızca bir fincan kahve demleseniz bile kahvenize en uygun lezzet ve aromayı vermek için demleme süresini uzatıyor.

Cihaz sayesinde ister 2 isterseniz de 10 fincana kadar taze kahve içebilirsiniz. Makine, 40 dakika boyunca kullanılmazsa güvenli bir şekilde otomatik kapanıyor.

“Bir ay kadar oldu, makine beklentimi fazlasıyla karşıladı. Damlatma yapmıyor çok nadiren bir damla damlayabiliyor ki bence gayet normal. Temizliği kolay. Su haznesinin sabit olması dezavantaj ama kahve makinelerinin güncel fiyatları bakımından bu fiyata harici su haznesi koyulmamış olması normal. Sesli uyarı özelliği keşke olsaymış ama makineden çok uzakta değilseniz bittiğini anlayabiliyorsunuz seslerden ve ekranda da hazır uyarısı veriyor. Zamanlama özelliği gayet güzel çalışıyor, kurduğunuz saatte kahveyi demlemeye başlıyor. Ben sabah kalkacağım saate akşamdan hazırlayıp kullanıyorum zamanlama özelliğini, kesinlikle doğru çalışıyor. Fişten çekildiğinde saat sıfırlanıyor ancak ayarlaması çok basit. Aroma özelliği kullanışlı ve etki sağlıyor. Malzeme kalitesi beklentimin çok üstünde oldu, kaliteli bir görüntüsü var gerçekten.”

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Otomatik Kapanma: Var

Fincan Kapasitesi: 2

Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 300

Cam Hazne: Yok

Su Seviyesi Göstergesi: Yok

Damlama Emniyeti: Var

Güç (W): 450

Zamanlayıcı: Yok

Aşırı Isınma Emniyeti: Yok

Kahve Öğütücü: Yok

Uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız bakmanız gereken modeller arasında Goldmaster Coffee Smart IN-6300 Filtre Kahve Makinesi var. Minimal ölçülere sahip olan cihaz, 2 fincan kahve kapasitesine sahip. Kâğıt filtre gereksinimi duymadan beğeninize uyan dilediğiniz çeşit kahveyi içebilirsiniz.

“Eğer tek yaşıyor ve filtre kahve bağımlısıysanız çok işlevsel. Ürün küçük bu nedenle yer kaplamıyor bu bir avantaj. Fincanları benim için küçük ancak büyük bir fincanda kahve yapmanıza engel olmuyor. Sabah kahvesi için büyük makinelere oranla çok pratik ve içtiğim kahve ısı olarak diğer makinelerden faklı değil. Teşekkürler.”

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Otomatik Kapanma: Var

Fincan Kapasitesi: 12

Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 1000

Cam Hazne: Var

Su Seviyesi Göstergesi: Var

Damlama Emniyeti: Var

Güç (W): 900

Yaklaşık 12- 14 fincan kahve yapabildiğiniz AR3081 Brewtime Delux Filtre Kahve Makinesi, kahvenizin sertliğini istediğiniz oranda ayarlamaya yarayan aroma ayarlama özelliğine sahip. Ayrıca cihaz, kahvenizi 45 dakikaya kadar sıcak tutuyor.

“Kolay kullanımlı, kullanıcı dostu ve şık bir makine. Bir iki gün araştırıp bu fiyat segmentindeki hemen hemen tüm cihazları inceledim. Benim gibi kahve gurmesi olmayan, bu işlere yeni merak salan birini çok mutlu edecek özellikleri var. Birçoğundan ayıran üç özellik; 1,5 litre olması, kendi filtresi olması ve benim için en önemlisi zaman ayar özelliği olması. Dijital saati ve 4 yıl garanti de kreması. İlk kahvemizi içtik, gayet güzeldi. Bu fiyat bandında gönül rahatlığıyla alınabilir.”

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ECO Enerji Tasarrufu: Arttırılmış güvenlik ve enerji tasarrufu için demleme işlemi tamamlandıktan 40 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Damlatma Önleyici Sistem: De’Longhi kahve makinelerinde bulunan damlatma önleyici sistem sayesinde kahve karafını istediğiniz zaman yerinden çıkarabilirsiniz.

Su Seviyesi Göstergesi: Yanında bulunan su seviye göstergesi ile De’Longhi kahve makinenizin su durumunu kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Isıtıcı Taban: Kahveniz daima sıcak ve servise hazır.

Kolay Temizleme: Bulaşık makinesinde yıkanabilir karaf ve filter sepeti

Otomatik Kapanma Fonksiyonu: Son kullanımdan 40 dakika sonra otomatik kapanır.

10 fincan kahve yapabileceğiniz Delonghi ICM2.1B Filtre Kahve Makinesi, en çok tercih edilen kahve makinesi markalarından.

“Alalı 4 yıl olmuş. Ofiste telefonlarla birlikte en fazla çalışan cihaz :) Günde 5- 6 kez kahve demliyoruz ve bir kez bile sorun yaşamadık. Biz kâğıt filtre ile kullanıyoruz, temizlemesi daha kolay oluyor. Ayrıca elektrikten tasarruf etmek isterseniz demlenen kahveyi bir termosa aktarmanızı tavsiye ederim. Rezistans yaklaşık 20 dakika kadar sürahiyi ısıtıyor.”

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Boyalı çelik kasa ve kapak

10 fincan kapasiteli cam karaf

Dijital LED ekran ve saat

Kullanıcı dostu kontrol paneli

Tekrar kullanılabilir kulplu kahve filtresi

1,4 lt su tankı

Tank su seviyesi göstergesi

Kaydırmaz ayaklar

On-off düğmesi

Aroma yoğunluğu düğmesi

1-4 fincan fonksiyonu

Otomatik başlangıç modu

Saat/Timer çubuğu

Ilık tutma fonksiyonu (40 dakika)

Ayarlanabilir su sertliği

Damlama önleyici sistem

Kireç temizleme ışık göstergesi

Şık görüntüsüyle mutfağınızda adeta bir aksesuar gibi duran Smeg Filtre Kahve Makinesi, yüksek performansıyla kahve keyfinizi zirveye taşıyor. Programlanabilir zamanlayıcı özelliği sayesinde demleme işlemini 24 saat önceden ayarlayabilirsiniz.

"Gerçekten iyi ki almışım. O kadar memnun kaldım ki. Kaç tane filtre kahve makinesi değiştirdim, onlarla karşılaştırma yapmak bile haksızlık. O kadar sessiz ki. Kolay uyanan bir bebeğim var, normalde kahve yapmak sesten dolayı bana işkence ama çok az sesle yapıyor. Aynı kahve markası ama tadı tamamen farklı çıkartan bir makine. Çok doğru bir seçim."

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Güç: 1200 W

Su Isıtıcı Kapasitesi: 1250 ml

Fincan Kapasitesi: 15

Damlama Emniyeti: Var

Su Seviyesi Göstergesi: Var

Dönerek çıkarılan filtre tutucu

3'lü kolay kireç temizleme

Bosch TKA6A044 Filtre Kahve Makinesi, evde bir barista kadar profesyonel olmanızı sağlayarak en lezzetli kahveleri hızlı ve pratik bir şekilde hazırlamanıza olanak tanıyor. Geniş haznesi ve ergonomik kullanımı ile kolaylık sağlıyor. Cihaz sayesinde bir seferde 15 fincana kadar kahve yapabilirsiniz.

“Yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum ve çok memnunum. Otomatik kapanması 20-40-60 dk olarak ayarlanabiliyor. Demliği gayet büyük, fazla fazla kahve demleyebiliyorsunuz. Su doldurma kısmı çok pratik. Filtre kahve kâğıdı gerekiyor ama iyi ki gerekiyor. Bence makinelerle birlikte gelen filtrelerdense kâğıt filtre ile kahve daha lezzetli oluyor. Demleme süresi gayet iyi. Demlerken önceki makineme göre çok daha az ses çıkarıyor.”

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Otomatik Kapanma: Var

Fincan Kapasitesi: 12

Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 1000

Cam Hazne: Var

Su Seviyesi Göstergesi: Var

Damlama Emniyeti: Var

Güç (W): 900

Aşırı Isınma Emniyeti: Var

Kahve Öğütücü: Var

Yüksek Öğütücü Kapasitesi

Düşük Enerjili Çalışma

900 W gücündeki Vestel Taze Filtre Kahve Makinesi, kahve öğütme sistemi sayesinde kahve çekirdeklerini dilediğiniz kıvamda öğüterek filtre kahve içme keyfinizi artırıyor.

LCD kontrol paneli, kullanımı kolaylaştırırken geniş haznesi ile 12 fincana kadar kahve hazırlayabilirsiniz. Makine, dayanıklı çelik materyali ve emniyet sistemi ile uzun süreli ve güvenli kullanım sağlıyor.

“Ürünü uzun araştırmalardan sonra aldım, öğütücülü filtre kahve makinesi almak istiyorsanız muadillerine göre fiyat performans açısından on numara, düşünmeden alabilirsiniz.”

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Otomatik Kapanma: Var

Fincan Kapasitesi: 10

Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 1500

Cam Hazne: Var

Su Seviyesi Göstergesi: Var

Damlama Emniyeti: Var

Güç (W): 1000

Grundig Newline KM 5860 P Filtre Kahve Makinesi, 1000 W ısıtma gücü sayesinde kahvenizi hızlı ve verimli bir şekilde hazırlar. 1,5 litrelik geniş cam haznesi, bir seferde 10 fincana kadar kahve demlemenize olanak tanır. Ayrıca, cihazın su seviyesi göstergesi, her seferinde doğru miktarda su eklemenize yardımcı olur.

“Büyük şüphelerim vardı alırken ama şimdi iyi ki almışım diyorum. Piyasaya göre fiyatı gerçekten bedava. Rengi çok hoş, çiğ bir beyaz değil.”

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Zaman Ayarlama Özelliği

40 Dakika Sıcak Tutma Özelliği

Otomatik Başlatma Fonksiyonu

Sıcak Tutma Tepsisi

12 Fincan Kapasite

Otomatik Kapanma

Damlama Önleme özelliği

Çıkarılabilir Filtre

LCD Ekran

Su Seviyesi Göstergesi

Homend Coffeebreak 5046-H Filtre Kahve Makinesinin ısıtma plakası, demlenmiş kahvenin sıcak kalmasını sağlar, böylece ikinci bir fincan almak istediğinizde kahveniz hala taze ve sıcak olur.

“Gayet güzel bir ürün, işlevini yerine getiriyor, malzeme kalitesi güzel, pot kısmı cam. Metal ve plastik kısımları da sağlam duruyor. İlk çalıştırma boş olarak çalıştırmayı unutmayın. 2 günlük kullanım sonrası tecrübemize göre f/p ürünü.”

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Otomatik Kapanma: Var

Fincan Kapasitesi: 12

Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 1,1 lt

Cam Hazne: Var

Su Seviyesi Göstergesi: Var

Damlama Emniyeti: Var

Güç (W): 1000

1,1 litrelik cam haznesiyle Uno Filtre Kahve Makinesi, 12 fincana kadar kahve hazırlayabilir. Üstelik, kahvenizi 30 dakika boyunca sıcak tuttuktan sonra otomatik olarak kapanma özelliğiyle enerji tasarrufuna da katkı sağlar.

“Fiyat performans ürünü. 1 sene olacak neredeyse güzelce kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Unuttuğumda kendiliğinden kapanması çok iyi. Kâğıt kullanmak bence sürekli filtre yıkamaktan daha pratik. Sevdim.”

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